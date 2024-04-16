logo

BTC/USD

62726.24

ETH/USD

3050.17

LTC/USD

77.04

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне могут достичь "угрожающих успехов": в США выдали настораживающий прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне могут достичь "угрожающих успехов": в США выдали настораживающий прогноз

Эксперты ISW считают, что российские атаки могут достичь "угрожающих успехов" к западу от Бахмута

сегодня, 07:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские оккупационные войска могут достичь значительных и угрожающих успехов, особенно к западу от Бахмута. Шансы у россиян на успех увеличиваются. Если Конгресс США и дальше будет блокировать помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Россияне могут достичь "угрожающих успехов": в США выдали настораживающий прогноз

Российские военные. Фото: из открытых источников

Американские аналитики считают, что российская сторона выигрывает от неопределённости в вопросах обеспечения Украины. Российские войска сейчас используют дефицит средств украинской стороны для достижения незначительных тактических успехов. Такая ситуация сложилась в результате отсутствия помощи США в сфере безопасности.

Эксперты отмечают, первые лица в Украине также продолжают предупреждать, что помощь США в сфере безопасности является жизненно важной для способности украинских вооруженных сил защититься от нынешних и будущих российских наступательных операций, которые, по прогнозам, начнутся в конце весны и летом. Начальник Главного управления военной разведки Кирилл Буданов заявил, что украинские войска готовятся к отражению будущего крупного российского наступления, которое ожидается в конце мая или в начале июня, но отметил, что это будет "катастрофически сложно" без военной помощи Запада. 

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил 14 апреля, что текущая ситуация на востоке Украины является "напряженной" и что российские войска сосредотачивают свои усилия к западу от Бахмута в направлении Часов Яра. Умеров заявил, что украинские войска успешно используют современную технику против большего количества российского личного состава.

Представитель украинской группировки "Хортица" Назар Волошин заявил 15 апреля, что украинские силы на Бахмутском и Авдеевском направлениях могут использовать от одного до пяти артиллерийских снарядов на каждые 10 артиллерийских снарядов, выпущенных российскими войсками, но украинская артиллерия является более точной, чем российская артиллерия. 

ISW отмечает, что способность украинских сил отражать активизированные российские наступательные операции на востоке Украины ухудшилась из-за недостатка материальных средств и, вероятно, продолжит ухудшаться в ближайшем будущем, если задержки с предоставлением помощи по безопасности со стороны США будут продолжаться.

Читайте также на портале "Комментарии" — как страхи США сыграли против Украины: что может измениться после иранской выходки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-15-2024
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости