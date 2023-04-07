Россияне могли повредить истребители, которые Словакия передала Украине

Министр обороны Словакии Ярослав Надь предполагает, что присутствовавшие на военной базе в стране российские специалисты могли повредить истребители Миг-29, которые были направлены в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Euractiv.

Миг-29. Фото из открытых источников

Советские истребители Миг-29 находились на территории Словакии с момента распада Чехословакии в 1993 году. Их обслуживанием занимались как словацкие, так и российские специалисты. Однако с началом полномасштабного вторжения Словакия вынудила российских инженеров покинуть авиабазу. Впоследствии эти самолеты были переданы Украине, однако у них были обнаружены повреждения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Даже полиция расследовала это по нашим подозрениям. В двигателях самолета были детали, к которым имели доступ словацкие техники, а также были детали, к которым имели доступ только российские техники. Дефекты появились только в тех частях, к которым имели доступ россияне" , – сказал Надь.

Расследование не указало, что виновны в повреждениях россияне, однако министр обороны напомнил, что ошибки появлялись только в тех деталях, к которым имели доступ только россияне.

"Мы взяли от них двигатель, который должен был работать 350 часов. И в конце концов он налетел всего 70 часов. Что мы можем сделать из этого? Возможно, было плохое исполнение, назовем это так. Не знаю", – говорит Ярослав Надь.

В российском посольстве в Словакии заявили, что поставки истребителей в Украину создают "непредсказуемую и опасную эскалацию конфликта, за которую будут отвечать инициаторы принятых решений".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известны результаты учений украинских пилотов на истребителях F-16 в США.

Также "Комментарии" писали о "Русском добровольческом корпусе" Украины, зашедшем в Брянскую область.