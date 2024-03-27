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Россияне массово убегают с фронта: что произошло

В армии оккупантов участились случаи дезертирства

27 марта 2024, 22:48
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики требуют от своего личного состава заключать новые контракты, чтобы сохранить необходимое количество военных на линии фронта, сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне массово убегают с фронта: что произошло

Оккупантов заставят продлевать контракты. Фото из открытых источников

Сообщается, что враг не отпускает тех, у кого завершился контракт, хотя как раз обещаниями о контрактах на полгода россиян заманивали в ряды армии на захватническую войну против Украины.

Отмечается, что таким образом россияне получают необходимое количество личного состава на фронте, что приводит к частым случаям дезертирства.

По данным Центра сопротивления, российских солдат впоследствии все равно ловят и формируют из них отряды "потеряшек", которых бросают на "мясные" штурмы, поскольку они официально пропали без вести.

В Центре национального сопротивления призвали оккупантов сдаваться в плен, поскольку это единственный способ сохранить жизнь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярное в начале этого года мнение, что война в Украине зашла в тупик после провала летнего контрнаступления ВСУ, может оказаться слишком оптимистичной, пишет издание The Economist. Издание отмечает, что существует тревожная вероятность того, что новый мощный напор РФ в ближайшие несколько месяцев может пробить оборону ВСУ, благодаря чему российская армия может проникнуть в глубь украинской территории.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет угрозой для демократии в США и большой проблемой для международного права, убежден бывший командующий армией США в Европе, американский генерал Бен Ходжес. Генерал США отметил, что Трамп не проявляет уважения к международному праву и наносит много вреда сплоченности НАТО.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-ne-vidpuskayut-osobovyj-sklad-u-vidpustku/
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