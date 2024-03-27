Россияне массово убегают с фронта: что произошло

Российские захватчики требуют от своего личного состава заключать новые контракты, чтобы сохранить необходимое количество военных на линии фронта, сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупантов заставят продлевать контракты. Фото из открытых источников

Сообщается, что враг не отпускает тех, у кого завершился контракт, хотя как раз обещаниями о контрактах на полгода россиян заманивали в ряды армии на захватническую войну против Украины.

Отмечается, что таким образом россияне получают необходимое количество личного состава на фронте, что приводит к частым случаям дезертирства.

По данным Центра сопротивления, российских солдат впоследствии все равно ловят и формируют из них отряды "потеряшек", которых бросают на "мясные" штурмы, поскольку они официально пропали без вести.

В Центре национального сопротивления призвали оккупантов сдаваться в плен, поскольку это единственный способ сохранить жизнь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярное в начале этого года мнение, что война в Украине зашла в тупик после провала летнего контрнаступления ВСУ, может оказаться слишком оптимистичной, пишет издание The Economist. Издание отмечает, что существует тревожная вероятность того, что новый мощный напор РФ в ближайшие несколько месяцев может пробить оборону ВСУ, благодаря чему российская армия может проникнуть в глубь украинской территории.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет угрозой для демократии в США и большой проблемой для международного права, убежден бывший командующий армией США в Европе, американский генерал Бен Ходжес. Генерал США отметил, что Трамп не проявляет уважения к международному праву и наносит много вреда сплоченности НАТО.