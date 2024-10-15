Россияне массово сдаются в плен: военный назвал причину

Из-за низкого морального духа большое количество российских военных добровольно сдается в украинский плен, заявил командир экипажа беспилотных авиакомплексов "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубіж" Нацгвардии Украины Андрей Отченаш.



Военнопленные. Фото из открытых источников

Андрей Отченаш в эфире телеканала "Еспресо" рассказал о ситуации на фронте и указал, что россияне в течение месяца ежедневно активно идут в штурм, чтобы добиться каких-либо положительных для себя результатов.

"Однако фактически они не достигают своих целей, учитывая понесенные потери. Мы уничтожаем технику противника и значительное количество его личного состава", — подчеркнул Отченаш.

По словам военного, большое количество россиян понимают, что они стали "пушечным мясом" на войне в Украине. Это фактор влияет на их морально-психологическое состояние и приводит к случаям сдачи в украинский плен.

"Россияне начинают отдавать себе отчет, что их бросают на мясо. 80% вражеских штурмов разбиваются о линию обороны нашей бригады, и они просто погибают. Поэтому значительная часть личного состава РФ сейчас хочет выжить и сдается в плен", — рассказал Отченаш.

По данным проекта "Хочу жить", занимающегося добровольной сдачей россиян в плен, на его сайт поступило более 40 тыс. обращений.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный рассказал о тревожной ситуации на фронте, ведь россияне стали использовать опасные маневры против украинских сил.

Также "Комментарии" писали, что в ООН сообщили, какие пытки используют россияне против украинцев в плену.





