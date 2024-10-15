Россияне массово сдаются в плен: военный назвал причину

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Slava Kot
Из-за низкого морального духа большое количество российских военных добровольно сдается в украинский плен, заявил командир экипажа беспилотных авиакомплексов "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубіж" Нацгвардии Украины Андрей Отченаш.
Военнопленные. Фото из открытых источников
Андрей Отченаш в эфире телеканала "Еспресо" рассказал о ситуации на фронте и указал, что россияне в течение месяца ежедневно активно идут в штурм, чтобы добиться каких-либо положительных для себя результатов.
По словам военного, большое количество россиян понимают, что они стали "пушечным мясом" на войне в Украине. Это фактор влияет на их морально-психологическое состояние и приводит к случаям сдачи в украинский плен.
По данным проекта "Хочу жить", занимающегося добровольной сдачей россиян в плен, на его сайт поступило более 40 тыс. обращений.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный рассказал о тревожной ситуации на фронте, ведь россияне стали использовать опасные маневры против украинских сил.
Также "Комментарии" писали, что в ООН сообщили, какие пытки используют россияне против украинцев в плену.
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