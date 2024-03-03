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Россияне изменили тактику: почему от удара шахеда по дому в Одессе произошли масштабные разрушения

Россия модифицирует беспилотники и изменяет тактику использования дронов для ударов по Украине.

сегодня, 13:05
Автор:
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Slava Kot
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Российские ударные дроны "шахед" получили новые модификации, в частности, усиленную боевую часть, которая могла привести к большим разрушениям при ударе по Одессе, где погибли 10 человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк.

Россияне изменили тактику: почему от удара шахеда по дому в Одессе произошли масштабные разрушения

Наталья Гуменюк о российском ударе по дому в Одессе. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Наталья Гуменюк указала на смену тактики России во время атаки по Украины, в том числе и удару по жилому дому в Одессе. По ее словам, новые действия россиян усложняют работу для украинского ПВО.

"Они идут низко над уровнем моря и затем внезапно поднимаются на ту высоту, с которой наносится удар. Также враг модифицирует свои дроны, меняя двигатели, меняя боевую часть. Поэтому вполне вероятно, что могла быть усилена боевая часть. И в связи с этим – такие разрушения", — объясняет Гуменюк и добавляет, что это установит соответствующая экспертиза.

Представитель Сил обороны юга также указала, что атака на Одесщину 2 марта была очень интенсивной и россияне заходили по разным направлениям для ударов по "объектам промышленности, припортовой инфраструктуры и среди жилых домов".

Наталья Гуменюк добавила, что украинские силы ПВО сбили семь дронов, однако один беспилотник попал в жилой дом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одессе выросло число погибших. Всего спасатели обнаружили 10 тел, среди которых три принадлежат умершим детям.

Также "Комментарии" писали, что Франция назвала три ключевых задачи, которые бы делали французские солдаты на войне в Украине, в частности, это касается учений украинских военных в сфере противовоздушной обороны.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:53

Тобто знов, ворог постійно щось змінює, а ви як тримались за старе нацистське лахміття бандерівських злочинців так і продовжуєте. Ще білоруські опозиціонери вам казали "треба модернізувати країну". Ви, як і всі лузери, щоб уникнути незрозумілого, стрибали біля них з криками: "а ну скажи чий Крим". Допомогло? Це на вашій совісті смерть дітей в яких вкрали майбутнє своєчасно не виїхавши з цього концтабору.


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