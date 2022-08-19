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Россияне из "Градов" разбомбили психоневрологический интернат в Днепропетровской области

РФ 19 августа из "Градов" обстреляли Мировскую общину

сегодня, 19:21
Автор:

Лиля Воробьева
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19 августа, днем, российские оккупанты из "Градов" обстреляли в Днепропетровской области Мировскую общину. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram главы Днепропетровской ОВВА Валентина Резниченко.

Россияне из "Градов" разбомбили психоневрологический интернат в Днепропетровской области

Россияне разбомбили психоневрологический интернат в Днепропетровской области (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что от обстрелов сильно пострадал психоневрологический интернат и территория, а его здание полностью разрушено.

Глава Днепропетровской ОВВА Валентин Резниченко сообщил, что к счастью никто из пациентов не пострадал, ведь их вовремя эвакуировали.

А еще в общине 5 частных домов были повреждены вражескими обстрелами.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в купанты России обстреляли Днепропетровскую и Запорожскую области. Российские оккупанты из реактивной артиллерии обстреляли Запорожскую и Днепропетровскую области. От ударов погибли и пострадали люди. В Запорожье под массовый обстрел попал город Орехов. Российские оккупанты в течение нескольких часов обстреливали город из реактивной артиллерии. Во время обстрелов погибла местная жительница, а 6 человек были ранены. Позже российские захватчики принялись обстреливать район и сам город Никополь. По информации местных властей, в город прилетело 20 снарядов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии.

Также "Комментарии" писали о том, что в МВД рассказали, стоит ли готовиться к штурму и новому наступлению России на праздники. Москва не планирует новое пришествие в День Независимости Украины. Однако украинцам не нужно расслабляться, в стране война и нужно быть готовыми к возможным "сюрпризам" от захватчиков. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.



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Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/1602
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