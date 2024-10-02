Россияне хотят захватить Запорожье: важное предупреждение от Сил обороны

Российские оккупационные войска концентрируют свои силы на Запорожском направлении для подготовки штурмовых действий, заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в интервью "Радио Свобода". По его словам, цель россиян – достичь границ Донецкой области и захватить город Запорожья.

Запорожье

"Сегодня наблюдаются попытки противника сосредоточить силы и средства для ведения штурмовых действий. Отмечаю, не наступления, не наступательных действий, а штурмовых действий на определенных направлениях. В частности, это возле Приютного и у Роботиного. Возле Приютного цель этих действий для того, чтобы совершить штурм и продвижение в направлении Великой Новоселки, чтобы взять под контроль именно Донецкую область и оставшиеся там территории и перерезать логистические пути украинским соединениям, которые обороняют Курахово", – рассказал Волошин.

По его словам, в районе Роботиного российские войска формируют подразделения для штурма украинских позиций, расположенных на так называемом Роботинском выступлении. В дальнейшем, как отметил Волошин, враг намерен двигаться в направлении Орехова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запорожье имеет важное значение для российских кафиров из-за его стратегического и логистического расположения. Враг подготовил более 5 тысяч новых солдат для атаки в районе Роботино, однако украинские Силы обороны видят эти маневры и наносят удары на расстоянии.

Также "Комментарии" рассказывали , что РФ начала бить по Запорожью КАБами, чего не было с начала войны, поэтому появились слухи, что враг готовится к наступлению на город. При этом эксперты считают, что удары по Запорожью не являются подготовкой к наступлению на город. По его словам, если бы россияне формировали условия для наступления, то били бы они не по жилым кварталам, а по военным объектам, линиям обороны и рубежам.



