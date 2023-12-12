Россияне хотят захватить еще один город под Бахмутом: его потеря изменит ход боев

Оккупационная армия продолжает штурмовать населенные пункты под Бахмутом. Вероятно, что из-за массированного наступления кафиров украинские военные вынуждены будут перейти к обороне Временного Яра, считают аналитики из DeepState .

Россияне продолжают штурмовать деревни под Бахмутом (фото из открытых источников)

По информации OSINTеров, россияне имели успех у Веселого и Хромового. В сторону Богдановки и Поповского леса шли штурмовые действия врага.

"Ситуация продолжает ухудшаться, можно утверждать, что Силы Обороны начинают Часовоярскую оборонную операцию", — говорится в сообщении.

По информации DeepState, на Авдеевском направлении штурмы россиян велись на двух участках между железных дорог, на Степном, у водонасосной станции, южнее Веселого, северо-западнее Авдеевской промзоны, на Северном, Тоненьке, Первомайском и восточнее Невельского.

оккупанты захватили часть позиций.

"Плотность атак колоссальная, часть позиций потеряна, большинство атак отбито. Кроме того, россияне активизировались возле Красногоровки. Противник имел частичный успех в южной части Марьинки и возле Новомихайловки. Около последней ситуация продолжает ухудшаться", — отмечают аналитики.

Эксперты считают, что если не будут приняты важные решения для дальнейшей обороны Временного Яра, то произойдет дальнейшее ухудшение динамики боев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ отразили в РФ территорию, которая была оккупирована с 2014 года. Штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила отразила один из терриконов в пределах населенного пункта Горловка Донецкой области и установила там украинский флаг.

Президент отметил, что теперь над терриконом развевается наш флаг. "Горловка – это Украина! Донбасс – это Украина!" – подчеркнул Владимир Зеленский.