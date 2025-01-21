Россияне хотят заблокировать важный населенный пункт: пошли на штурм

Российские оккупационные войска пыталась прорвать позиции украинских военных возле Великой Новоселки, Донецкой области. Штурм врага был остановлен. Как предает портал "Комментарии", об этом сообщает ОСУВ "Хортица" в Telegram.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По информации военных, на Новопавловском направлении противник продолжает вести активные наступательные действия с целью блокирования Великой Новоселки.

"Наши воины держат оборону в окрестностях населенного пункта, нанося врагу значительные потери. Также, при поддержке бронетехники вражеская армия проводила штурмовые действия в направлении Константинополя", — сказано в сообщении.

Во время отражения штурмов, в результате огневого поражения уничтожены две бронемашины оккупантов.

Отметим, ранее в ОСУВ "Хортица" заявляли, что российские оккупанты, не считаясь с многочисленными потерями, пытаются прорвать оборону украинских защитников в районе Великой Новоселки Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

"На Новопавловском направлении противник сконцентрировал свои основные атакующие усилия в районе Великой Новоселки. Не считаясь с многочисленными потерями, враг пытается прорвать нашу оборону в окрестностях населенного пункта", — говорится в сообщении ОСГВ.

Читайте также на портале "Комментарии" — директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что в настоящее время подразделения ВСУ, защищающие Большую Новоселку Донецкой области, рассказывают, что российские оккупанты атакуют по нескольким направлениям. Как пояснил Сергей Згурец, участок важен для противника, потому что оттуда можно двигаться в Запорожскую и Днепропетровскую области.



