logo

BTC/USD

102504.89

ETH/USD

3261.07

LTC/USD

117.18

USD/UAH

42.65

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне хотят заблокировать важный населенный пункт: пошли на штурм
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне хотят заблокировать важный населенный пункт: пошли на штурм

ВСУ остановили очередной штурм возле Великой Новоселки

сегодня, 10:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска пыталась прорвать позиции украинских военных возле Великой Новоселки, Донецкой области. Штурм врага был остановлен. Как предает портал "Комментарии", об этом сообщает ОСУВ "Хортица" в Telegram.

Россияне хотят заблокировать важный населенный пункт: пошли на штурм

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По информации военных, на Новопавловском направлении противник продолжает вести активные наступательные действия с целью блокирования Великой Новоселки.

"Наши воины держат оборону в окрестностях населенного пункта, нанося врагу значительные потери. Также, при поддержке бронетехники вражеская армия проводила штурмовые действия в направлении Константинополя", — сказано в сообщении.

Во время отражения штурмов, в результате огневого поражения уничтожены две бронемашины оккупантов.

Отметим, ранее в ОСУВ "Хортица" заявляли, что российские оккупанты, не считаясь с многочисленными потерями, пытаются прорвать оборону украинских защитников в районе Великой Новоселки Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

"На Новопавловском направлении противник сконцентрировал свои основные атакующие усилия в районе Великой Новоселки. Не считаясь с многочисленными потерями, враг пытается прорвать нашу оборону в окрестностях населенного пункта", — говорится в сообщении ОСГВ.

Читайте также на портале "Комментарии" — директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что в настоящее время подразделения ВСУ, защищающие Большую Новоселку Донецкой области, рассказывают, что российские оккупанты атакуют по нескольким направлениям. Как пояснил Сергей Згурец, участок важен для противника, потому что оттуда можно двигаться в Запорожскую и Днепропетровскую области. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Khortytsky_wind/4272
Теги:

Новости

Все новости