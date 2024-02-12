Россияне хотят отмечать "день вторжения в Украину": какое безумие хочет ввести Кремль

Российская Госдума предлагает 24 февраля 2024 года организовать в школах мероприятия, посвященные так называемой "спецоперации" – началу полномасштабной войны России против Украины. С такой инициативой выступила первая заместитель председателя комитета по образованию Яна Лантратова. Ее слова цитируют пропагандистские СМИ РФ.

Россия хочет праздновать свое вторжение в Украину (фото из открытых источников)

Подготовить программу организации "общешкольных мероприятий, посвященных годовщине начала специальной военной операции", предлагается Минобразования России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия использует терминалы Starlink . Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на информацию, что российские военные используют терминалы Starlink во время войны в Украине. По словам американского миллиардера, это "ложные новости".

Информация об использовании россиянами терминалов Starlink появилась среди российских военкоров, а затем была подтверждена представителем ГУР Андреем Юсовым. Представитель украинской разведки отметил, что "зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств" и добавил, что "это начинает набирать системный характер". Однако Илон Маск заявил, что компания SpaceX не продает российскому правительству или российским военным свои терминалы интернет-связи.

Также "Комментарии" писали о том, что в военная экономика помогла выиграть Путину время . Россия демонстрирует более быстрые темпы экономического роста, чем любая страна "Большой семерки", но номинальные цифры прироста обеспечивают сумасшедшие затраты на производство оружия. В долгосрочной перспективе подобная модель экономики ставит Россию под угрозу. Об этом пишет экономический обозреватель ВВС Фейсал Ислам.



Отмечается, что на прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) заявил об устойчивости российской экономики к санкциям, повысив свой прогноз роста в текущем году с 1,1% до 2,6%.

