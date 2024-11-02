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Россияне хотят атаковать "шахедами" круглосуточно: но Украина уже знает, чем ответить

В ЦПД анонсировали новые способы сбития российских "шахедов"

сегодня, 11:00
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Кравцев Сергей

В Украине планируют ввести новые способы сбивания российских ударных дронов типа "шахед". Это станет ответом на попытки страны-агрессора выйти на круглосуточные атаки БПЛА. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Россияне хотят атаковать "шахедами" круглосуточно: но Украина уже знает, чем ответить

Дроны-камикадзе "Shahed". Фото: из открытых источников

Российские войска пытаются вывести налеты "шахедов" чуть ли не на круглосуточный формат.

"Впрочем, новые способы сбивания "шахедов" на подходе. Все будет Ок", — успокоил Андрей Коваленко.

Военный также отметил, что такие вражеские дроновые атаки имеют как военные цели, ради экономии ракет, так и разведывательные.

"Помимо этого – это попытка постоянного психологического давления на население, с целью сломить мотивацию к сопротивлению", — пояснил глава Центра противодействия дезинформации.

Стоит отметить, российские оккупационные войска, поставив выпуск дронов-камикадзе на конвейер, постоянно атакуют Украину. В последнее время во время обстрелов оккупанты используют и дроны неустановленного типа. Больше всего достается приграничным регионам, а также тем, что непосредственно близки к линии фронта. В частности, больше всего от дроновых атак россиян страдает Сумская область, через которую враг и запускает большинство своих дронов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 2 ноября в результате попадания обломков вражеского ударного беспилотника возник пожар в жилом доме в Святошинском районе Киева, пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении Киевской ГВА в Telegram.

Также издание "Комментарии" сообщало – в течение октября страна-агрессор применила против Украины 2023 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) типа Shahed и дронов неустановленного типа. Это стало рекордным количеством за текущий год. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Генштаба ВСУ.




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