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РФ снова атаковала Киев: стали известны последствия

Атака «Шахедов» на Киев закончилась тем, что в Святошинском районе загорелась многоэтажка

сегодня, 08:15
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Кравцев Сергей

В ночь на 2 ноября в результате попадания обломков вражеского ударного беспилотника возник пожар в жилом доме в Святошинском районе Киева, пострадали два человека. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Киевской ГВА в Telegram.

РФ снова атаковала Киев: стали известны последствия

Пожар в Киеве. Фото: ГСЧС

Также было зафиксировано падение обломков "Шахеда" в Соломенском районе города, на территории жилой застройки. Там зафиксировано повреждение остекления окон в нескольких домах. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Начальник КГГА Сергей Попко написал, что повреждения получили по меньшей мере пять припаркованных легковых авто.

Позже начальник КГГА сообщил, что зафиксировано падение обломков беспилотника в Днепровском районе Киева. В 9-этажном жилом доме на одном этажей произошло возгорание балкона на площади 2 м.кв.

Информация о пострадавших не поступала.

Спасатели эвакуировали 18 жителей дома, двое людей пострадали.

На месте работает 9 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

Отметим, вечером 1 ноября российская армия запустила на Сумщину группы ударных беспилотников. Враг практически всю ночь терроризировал область ударными беспилотниками. В итоге в городе Сумы исчез свет. Но под утро противник продолжил запуск беспилотников. 

Читайте также на портале "Комментарии" — как и во время последних нападений, вооруженные силы российской федерации снова применили БПЛА, атакуя украинскую столицу. В Киев беспилотники заходили волнами и с разных направлений. Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко,

В результате этой атаки ударных дронов врага, в Подольском районе города зафиксировано падение обломков, возник пожар на открытой местности, оперативно ликвидированный. Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.




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