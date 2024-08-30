Россияне готовятся к захвату: из-под Угледара хотят вывести бригаду, которая два года сдерживает врага

Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что получает многочисленные сообщения от военных о том, что из-под Угледара якобы хотят вывести бригаду, эффективно сдерживавшую российских захватчиков.

Угледар

"У меня многочисленные обращения военных в отчаянии, что Сырский забирает 72 бригаду из Угледара, которая отражала там все атаки уже два года и прекрасно знает местность. Россиянам такое уже известно, и они готовятся. Это будет катастрофа, как с Торецком и Нью-Йорком, когда оттуда забрали 24 бригады. Такое впечатление, что он специально расшатывает фронт", – заявила Безуглая.

Впрочем, в комментариях к этому посту Безуглой ей сообщили, что 72 бригаду за последние два года не выводили на ротацию.

"У меня в 72 друга-однокашника воюют еще с 18 года, я с ними постоянно на связи. У ребят уже нет сил, они даже не знают, что такое отпуск только бывают дома, когда в госпиталь приезжают на лечение. Нельзя постоянно одних и тех держать на передовой", — говорится в комментарии.

Впрочем, Безуглая утверждает, что в этом случае речь не идет о ротации, ведь военных не будут уводить в тыл. По ее словам, военных просто перебросят на другой участок фронта, как всегда.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики в течение последних дней активизировали свои силы в двух направлениях. По информации аналитиков Deep State оккупанты хотят окружить Угледар, что в Донецкой области. В частности, аналитики издания подчеркивают, что в последние оккупанты активизировались на двух участках — западнее Павловки и возле Водяного. Цель данной акции понятна — обойти Угледар и взять его в кольцо, потому что количество неудачных попыток врага штурмовать во фронт измеряется уже сотнями раз.



