Россияне готовятся к захвату: из-под Угледара хотят вывести бригаду, которая два года сдерживает врага

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что получает многочисленные сообщения от военных о том, что из-под Угледара якобы хотят вывести бригаду, эффективно сдерживавшую российских захватчиков.
Угледар
Впрочем, в комментариях к этому посту Безуглой ей сообщили, что 72 бригаду за последние два года не выводили на ротацию.
Впрочем, Безуглая утверждает, что в этом случае речь не идет о ротации, ведь военных не будут уводить в тыл. По ее словам, военных просто перебросят на другой участок фронта, как всегда.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики в течение последних дней активизировали свои силы в двух направлениях. По информации аналитиков Deep State оккупанты хотят окружить Угледар, что в Донецкой области. В частности, аналитики издания подчеркивают, что в последние оккупанты активизировались на двух участках — западнее Павловки и возле Водяного. Цель данной акции понятна — обойти Угледар и взять его в кольцо, потому что количество неудачных попыток врага штурмовать во фронт измеряется уже сотнями раз.
Новости