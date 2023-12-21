Россияне готовятся к "выборам" Путина на оккупированных территориях: детали

На временно оккупированных территориях Украины идет процесс подготовки к так называемым "выборам" президента России, которые пройдут в марте следующего года. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Захватчики проведут в оккупации псевдовыборы Путина. Фото из открытых источников

По информации Центра сопротивления, оккупанты, как и раньше на фейковых "волеизъявлениях" и "референдуме", ради ажиотажа планируют привлечь для участия в "избирательном процессе" так называемых "волонтеров" из РФ.

Отмечается, что молодые фанаты диктаторского режима Владимира Путина будут работать массовкой и наблюдателями, а также будут помогать организовывать вброс бюллетеней.

По данным Центра, администрации на оккупированных территориях составили план, какое количество "волонтеров" им нужно привлечь.

Сообщается, что помогать проводить фарс, который без того никто не признает в мире, будут гастролеры из "Юнармии", "волонтеры-медики" и "Движение первых". Все эти организации финансируются Кремлем.

В Центре сопротивления также отметили, что так называемые "выборы" Путина на оккупированных территориях пройдут в три дня, чтобы скрыть отсутствие интереса к пропагандистскому шоу со стороны местных жителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военкоры утверждают, что оккупанты захватили две неустановленные позиции на восточном берегу реки Оскол на Купянском направлении, однако ISW не обнаружил доказательств этого наступления. В отчете говорится, что оккупанты атаковали возле Синьковки и Ивановки, а ВСУ контратаковали возле Синьковки. Российские и украинские войска вели позиционные бои к западу от Кременной, в районе Дибровы и Серебрянского лесничества.

