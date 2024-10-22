Россияне готовятся к удару по энергетике: когда это может произойти

Российские оккупационные войска намерены дождаться определенных температурных изменений, когда ракетный удар будет наиболее чувствительным для украинской энергетики. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Удар по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

"Некоторое время не было пусков Х-101. Можно предположить, что накапливаются ракеты для вероятных ударов по нашей энергетике. Наверное, враг выжидает определенные температурные изменения, когда этот удар будет наиболее чувствительным. С другой стороны, к этому готовится наша ПВО, осознавая эти риски и подходы россиян, которые имеют целью нанести максимальный ущерб нашей энергетике", — заявили в Defense Express.

По его словам, запасы самолетов у страны-агрессора еще сохраняются, но Ту-95МС действительно изнашиваются.

Сергей Згурец отметил, есть проблемы с двигателями, и это составляет серьезную проблему для РФ. Они пытаются экономить летное время. Однако боевые задачи пытаются выполнять для пусков крылатых ракет Х-101. Происходят подъемы бомбардировщиков РФ для проведения условно учебных миссий. Но понятно, что учебная миссия на определенном этапе может перейти в боевую.

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Украинцев предупредили, что РФ продолжает применять тактику террора мирного населения Украины. Враг оправдывает свои удары сфабрикованными аргументами о якобы использовании больниц, школ, жилых домов и других гражданских объектов в качестве военных складов, мест размещения личного состава, вооружения и военной техники.



