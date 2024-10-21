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Генштаб ВСУ: Что РФ учитывает при планировании ракетных атак

Воздушные атаки России направлены на устрашение Украины, какую информацию собирает враг

21 октября 2024, 17:45
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Кречмаровская Наталия

В Генеральном штабе ВС Украины напомнили, какую информацию использует враг при планировании воздушной атаки на территорию Украины, сообщает портал "Комментарии".

Генштаб ВСУ: Что РФ учитывает при планировании ракетных атак

Иллюстративное фото

Украинцев предупредили, что РФ продолжает применять тактику террора мирного населения Украины. Враг оправдывает свои удары сфабрикованными аргументами о якобы использовании больниц, школ, жилых домов и других гражданских объектов в качестве военных складов, мест размещения личного состава, вооружения и военной техники.

“Особое внимание со стороны врага при сборе данных и планировании ракетных и авиационных атак привлекают массовые публичные мероприятия, в частности волонтерские инициативы, целью которых является поддержка Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны. Удары по таким местам направлены на запугивание украинцев, попытка сломить их волю к сопротивлению”, — отмечают в Генштабе.

Чтобы минимизировать угрозу в условиях повышенной опасности, украинцам рекомендуют соблюдать правила информационной безопасности во время проведения массовых собраний:

  • избегайте предварительных публикаций с указанием точных деталей заранее. Лучше всего анонсировать только формат мероприятия, а точные место и время сообщать непосредственным участникам лично или через персональные уведомления;

  • не распространяйте в социальных сетях во время мероприятия информацию о месте, времени или количестве людей до его завершения;

  • не публикуйте фото, которые могут содержать геолокационные данные или другие подсказки для противника по определению места проведения мероприятия;

  • следите за сигналами тревоги и не игнорируйте их;

  • во время тревоги следует к ближайшему укрытию, следуя указаниям организаторов.

“Соблюдение этих простых правил во время войны спасают жизнь, срывают планы врага и приближают общую Победу. Враг слышит. Следи!”, — обратились в Генштабе ВСУ к украинцам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что происходит на авиабазах РФ и сколько самолетов снарядили ракетами.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/1548058069158421/
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