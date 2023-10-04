Россияне готовятся к горячей осени: началась эвакуация с временно оккупированных территорий

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне проводят эвакуацию из временно оккупированного города Токмак в несколько этапов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram украинского чиновника



Россияне готовят эвакуацию из Токмака. Фото из открытых источников

Иван Федоров заявил, что, несмотря на постоянные сообщения среди российских оккупантов об отсутствии паники, однако действия армии РФ показывают, что она есть.

"Паники нет, но паника есть. Оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Уже подпекает в Токмаке", — пишет Федоров.

По словам городского головы, россияне осуществляют эвакуацию из города Токмак в несколько шагов. В конце лета россияне начали вывозить представителей "власти" РФ. Несколько дней назад офицеры армии РФ начали эвакуировать свои семьи и переносить учреждения образования, в том числе школы и техникумы на другие территории.

Последний шаг эвакуации, который описывает Мэр Мелитополя – это объявление, что в Токмаке не будут работать российские "админздания", рынки и магазины.

Напомним, что Токмак – это город в Запорожской области, находящийся под временной оккупацией российских сил с 26 февраля 2022 года. Город расположен в 50 км от поселка Орехово, которое находится под частичным контролем ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны РФ рассказали планируется ли новая волна мобилизации в России и сколько контрактников вместе с добровольцами привлекли российские силы в армию в 2023 году.

Также "Комментарии" писали, что при посадке на авианосец российский истребитель Су-33 упал в море. Видеозапись с инцидентом попала в сеть.