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Россияне готовят подлость. В Вооруженных силах предупредили, что задумал враг

Страна-террорист Россия может нанести массированный удар по территории Украины с использованием ракет и дронов, заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Илья Евлаш. По его словам, вероятно, это сделают до поставок западного оружия

сегодня, 13:29
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Ткачик Олеся
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Российские захватчики могут подготовить и нанести массированный удар с использованием ракет и дронов по всей территории Украины, отметил Илья Евлаш. При это, отметил он, о таком сценарии также предупреждают западные аналитики, поэтому игнорировать такую информацию нельзя.

Россияне готовят подлость. В Вооруженных силах предупредили, что задумал враг

Ракетный удар

По его словам, враг отличается коварством, поэтому нужно быть готовым к любым сценариям развития событий. При этом он добавил, что такой массированный удар может быть нанесен врагом еще до прибытия в страну помощи западных партнеров.

Впрочем, Евлаш добавил, что трудно спрогнозировать, когда именно враг может нанести такой удар. По его словам, террористы стараются использовать разные термины и разные методы в разное время.

Именно поэтому, подчеркнул спикер Воздушных сил, нужно сделать все для того, чтобы подготовиться к очередному подвоху и ожидать, когда в Украину поступят дополнительные системы противовоздушной обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению военных экспертов, страна-террорист обязательно ударит ракетами по Украине до того, как в страну прибудет военная помощь от западных партнеров. Кроме того, есть мнение, что под массированный ракетный удар может попасть Киев, поскольку для захватчиков он продолжает оставаться целью №1.

При этом известно, что Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу уже анонсировал нанесение ракетных ударов по территории Украины. Он заявил, что российская армия будет уничтожать логистические маршруты, чтобы воспрепятствовать поставкам западного вооружения на фронт. Министр обороны страны-агрессора также заявил, что на фронте якобы появилось также новое оружие, которое будет активно противостоять Силам обороны. Речь идет о системах С-500.




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