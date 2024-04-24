Россия пойдет в ва-банк. Стало известно, какой ключевой город Украины окажется под угрозой

После того, как Соединенные Штаты разблокировали предоставление Украине военной помощи, страна-террорист Россия попытается пойти в ва-банк и, по всей видимости, устроит масштабный ракетный удар по Украине.

Ракетный удар по Киеву

При этом эксперт считает, что, вероятнее всего, под удар в первую очередь попадет цель №1 для России, а именно: Киев. По его словам, об этом может свидетельствовать вчерашняя атака дронов на столицу.

Как подчеркнул Жданов, оккупанты сейчас произвели замену А-50 на менее мощные разведывательные самолеты. При этом он добавил, что снова в Барановичах появились самолеты воздушно-космических сил России. Речь идет об истребителях Су-24МР и Су-30.

"Вполне вероятно, что дроны были нужны для того, чтобы мы включили свое ПВО, а они зафиксировали районы, где эта ПВО расположена",

– заявил военный эксперт и добавил, что Россия обстреливает Киев еще и потому, что хочет оказать психологическое давление не только на украинцев, но и на иностранных дипломатов.

По словам военного эксперта, именно в Киеве работают все иностранные посольства, там также будет работать и оперативная группа, контролирующая поставки вооружения.

Как говорит Жданов, страна-террористы хочет, чтобы эти дипломаты побегали и по ночам сидели в бомбоубежищах.

Это морально-психологическое давление. Поэтому Киев всегда будет целью",

– заявил военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что страна-террорист уже анонсировала проведение ракетных ударов по территории Украины. В частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу после получения информации о предоставлении Киеву военной помощи от США заявил , что РФ будет наносить удары по логистическим путям и хабам.







