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Россияне готовят наступление на юге: почему это направление важно для них

Для россиян важно расширить зону логистики между Крымом и Донбассом

сегодня, 23:49
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Марьян Ощановский

У РФ достаточно ресурсов для планирования наступления на юге Украины, заявил заместитель командира Третьей штурмовой, майор ВСУ Максим Жорин.

Россияне готовят наступление на юге: почему это направление важно для них

РФ готовит наступление на юге Украины. Фото из открытых источников

По словам офицера ВСУ, для россиян южное направление важно из-за логистического сообщения между Крымом и Донецкой областью.

"Россиянам вполне хватит ресурсов, чтобы проводить наступательные действия на юге. И здесь я лично вижу достаточно серьезные риски, потому что для них это очень важное направление. Враг ни в коем случае не может допустить сужения коридора и соответственно прерывания своей логистики с Крымом, а потому будет пытаться его расширять", — подчеркнул Максим Жорин.

Военнослужащий также рассказал, что россияне сейчас пополняют свои подразделения в Харьковской области преимущественно за счет "голой" пехоты.

"То есть остается какое-то командование наступающей бригады или дивизии, ей добавляют несколько батальонов пехоты и сразу отправляют на штурм", — пояснил он.

Вместе с тем, отметил майор ВСУ, более существенная проблема для украинцев – это не российская пехота, а широкое использование врагом сбросов.

"Оккупанты сконцентрированы в последнее время на этом виде поражения", — рассказал военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные не фиксируют угрозу оцепления города Часов Яр в Донецкой области, хотя российская армия пытается продвигаться на флангах. "Нет, на сегодняшний день угроза окружения не существует, ее нет. Если посмотреть на ситуацию, то врагу не удается осуществить те намерения, которые были сначала и которые продолжает воплощать в жизнь", — сказал Калашников. Он отметил, что российские оккупанты пытаются продвинуться на флангах в направлении города, но избегают прямого штурма, поскольку это может привести к большим потерям. Вместо этого, оккупанты проводят атаки небольшими группами до восьми человек после интенсивной артиллерийской подготовки.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5284
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