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Россияне готовят котел вокруг Торецка: смогут ли реализовать задуманное

На Торецком направлении россияне хотели бы устроить Силам обороны котел, однако вряд ли у них это получится

сегодня, 15:15
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Ткачик Олеся

Сооснователь DeepState Роман Погорелый в эфире "Эспрессо" проанализировал карту боевых действий и оценил возможность создания россиянами котла вокруг Торецка.

Россияне готовят котел вокруг Торецка: смогут ли реализовать задуманное

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В частности, Погорелый отметил, что в настоящее время заявления о возможном котеле вокруг Торецка преувеличены. По его словам, действительно, российские войска нашли способ проникнуть в населенные пункты со стороны Северного и активно производить там штурмовые действия. Однако со стороны Нью-Йорка и Нелиповки ситуация совсем другая — там идут тяжелые бои за контроль над Нью-Йорком, и украинские силы работают над стабилизацией фронта, чтобы не дать врагу продвигаться.

"Это не котел, а скорее узкие ходы, через которые враг пытается пролезть в направлении Нелиповки, проходя через наши позиции", — подчеркнул он.

Относительно населенных пунктов Нью-Йорк и Железное Погорелый отметил, что там не фиксируют масштабное продвижение противника.

"Но если говорить из Нью-Йорка в Железное, о том образовавшемся там мешочке. То, конечно, что, на первый взгляд, можно последовать, что они могут двигаться из Нью-Йорка в Железное, из Железного в Нью-Йорк, чтобы это все окружить, но он был больше всегда. , и это все, что можно сказать на сегодняшний день", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации на Покровском направлении и о том, что военные некоторые позиции сдают без боя. Впрочем, сами военные объяснили , почему так происходит и кто в этом виноват. В частности, по их мнению, виновно во всем командование.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-u-deepstate-proanalizuvali-chi-mozhut-rosiyani-stvoriti-kotel-navkolo-toretska
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