Сооснователь DeepState Роман Погорелый в эфире "Эспрессо" проанализировал карту боевых действий и оценил возможность создания россиянами котла вокруг Торецка.

Война в Украине

В частности, Погорелый отметил, что в настоящее время заявления о возможном котеле вокруг Торецка преувеличены. По его словам, действительно, российские войска нашли способ проникнуть в населенные пункты со стороны Северного и активно производить там штурмовые действия. Однако со стороны Нью-Йорка и Нелиповки ситуация совсем другая — там идут тяжелые бои за контроль над Нью-Йорком, и украинские силы работают над стабилизацией фронта, чтобы не дать врагу продвигаться.

"Это не котел, а скорее узкие ходы, через которые враг пытается пролезть в направлении Нелиповки, проходя через наши позиции", — подчеркнул он.

Относительно населенных пунктов Нью-Йорк и Железное Погорелый отметил, что там не фиксируют масштабное продвижение противника.

"Но если говорить из Нью-Йорка в Железное, о том образовавшемся там мешочке. То, конечно, что, на первый взгляд, можно последовать, что они могут двигаться из Нью-Йорка в Железное, из Железного в Нью-Йорк, чтобы это все окружить, но он был больше всегда. , и это все, что можно сказать на сегодняшний день", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации на Покровском направлении и о том, что военные некоторые позиции сдают без боя. Впрочем, сами военные объяснили , почему так происходит и кто в этом виноват. В частности, по их мнению, виновно во всем командование.



