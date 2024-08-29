Россияне готовят котел вокруг Торецка: смогут ли реализовать задуманное

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Ткачик Олеся
Сооснователь DeepState Роман Погорелый в эфире "Эспрессо" проанализировал карту боевых действий и оценил возможность создания россиянами котла вокруг Торецка.
Война в Украине
В частности, Погорелый отметил, что в настоящее время заявления о возможном котеле вокруг Торецка преувеличены. По его словам, действительно, российские войска нашли способ проникнуть в населенные пункты со стороны Северного и активно производить там штурмовые действия. Однако со стороны Нью-Йорка и Нелиповки ситуация совсем другая — там идут тяжелые бои за контроль над Нью-Йорком, и украинские силы работают над стабилизацией фронта, чтобы не дать врагу продвигаться.
Относительно населенных пунктов Нью-Йорк и Железное Погорелый отметил, что там не фиксируют масштабное продвижение противника.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации на Покровском направлении и о том, что военные некоторые позиции сдают без боя. Впрочем, сами военные объяснили , почему так происходит и кто в этом виноват. В частности, по их мнению, виновно во всем командование.
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