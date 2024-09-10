Россияне гордятся новой тактикой захвата территорий «расцвет цветка»: в чем ее суть

Как рассказывает военный аналитик группы Левиафан Николай Мельник, россияне уже месяц неимоверно гордятся своей тактикой "расцвет цветка" — инфильтрация, концентрация, одновременный удар с нескольких сторон наших ВОПов, а в подавляющем большинстве СП.

Оккупанты

По его словам, подобная тактика выглядит следующим образом. Сначала россияне группами по 2-3 человека переходят в тыл Сил обороны и занимают круговую оборону, несмотря на потери 80% личного состава часть все же подходит.

После этого накопившаяся за ночь штурмовая группа утром начинает штурм украинских позиций в тылу, отвлекая на себя внимание. За это время по такой же схеме к ним подтягивают группы по 5-6 человек, формируя ударную группу.

"В этих условиях огромная нагрузка ложится на батальонную разведку, которая должна видеть все поле боя и вовремя обнаруживать для уничтожения крыс у нас в тылу. Ну а самая большая нагрузка все же тянет на себе пехота, которая должна не просто не растеряться, когда утром тебя атакуют с трех сторон, а еще и повести бой, докладывая командиру, что "ситуация сложная, но контролируемая", — отметил Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики не могут выровнять свою линию фронта. Эксперты считают, что оккупанты хотели бы этого, чтобы иметь возможность окапываться с приближением осеннего сезона. По их словам, оккупанты хотели захватить Покровск, Нью-Йорк, Торецк, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Белогоровку. Впрочем, наступательный потенциал россиян сбит, и вместо трех направлений, на которых россияне сконцентрировали свои усилия в начале лета, сейчас они фактически сконцентрировались на одном направлении, Покровском, но и там прекратили движение.



