Россия осуществила комбинированную атаку по Украине, нанеся удары по гражданским объектам Львова и Кривого Рога. На трагический инцидент отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко, подвергший критике Запад за их позицию.



Лейтенант Андрей Коваленко. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко в социальной сети Telegram отреагировал на российский ракетный удар по Львову, где известно о по меньшей мере семерых погибших. По словам лейтенанта, Россия наносит удары по гражданским в Украине, а Запад не изменю свою политику в момент усиления российской агрессии.

"Во Львове трагедия. россияне уже просто гатят по граждански системно, западному миру все Ок, главное "без эскалаций"", — отметил Коваленко.

Свое сообщение Андрей Коваленко проиллюстрировал фотографией девочки, пострадавшей от российского ракетного удара по Львову.

"За слабость и страх демократий платят жизнями наши дети", — добавил Коваленко.





Как сообщал портал "Комментарии", Россия 4 сентября нанесла ракетные удары по жилым кварталам Львова и Кривого Года. Во Львове погибли семь человек, в том числе двое детей в возрасте 14 и 9 лет. Еще 45 пострадали из которых 11 находятся в критическом состоянии. В Кривом Роге известно о 5 пострадавших.

Днем ранее Россия нанесла ракетный удар по учебному заведению в Полтаве. Число погибших превысило 50 человек, еще около 277 пострадали. После удара по Полтаве президент Латвии призвал изменить политику Запада по отношению к Украине.

Также "Комментарии" сообщал, что у Зеленского пригрозили России после массированных ракетных ударов по Украине.