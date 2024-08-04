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Россияне еще не несли таких потерь: ВСУ установили несколько рекордов

Украинские военные наносят рекордные потери России на войне.

сегодня, 08:25
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Slava Kot

Силы обороны продолжают уничтожать российских окупантов и вражескую военную технику. Согласно данным Генштаба, в июле украинские бойцы установили несколько рекордов по потерям России в войне.

Россияне еще не несли таких потерь: ВСУ установили несколько рекордов

Потери России на войне в Украине. Фото из открытых источников

Украина уничтожила в июле 1520 артиллерийских систем, в то время как среднемесячный показатель составляет 537, то есть в три раза меньше. Также в июле было уничтожено рекордное количество беспилотников – 1348 единиц, средний месячный показатель – 432 дрона. Третьим рекордом июля по потерям российской армии стала автотехника – 2103 единицы, в то время как ВСУ в среднем уничтожают 727 единиц ежемесячно.

Таким образом, июль стал рекордным по потерям России в трех категориях:

  • – Артиллерийские системы – 1520 единиц;
  • – Беспилотники – 1348;
  • – Автотехника – 2103.

Кроме того, Украина установила еще два высоких показателя по потерям России. В июле Украина ликвидировала 35 680 российских оккупантов, что стало вторым результатом с начала полномасштабного вторжения. Наибольшие потери личного состава России украинские бойцы нанесли в мае – 38 940, это произошло во время активного наступления россиян на Харьковскую область. В июне Силы обороны уничтожили 35 030 российских солдат, что стало третьим показателем. Среднее количество личного состава РФ, которое ликвидирует Украина на войне, составляет 19 316 ежемесячно.

Кроме того, в июле было уничтожено 265 единиц спецтехники РФ, что явилось вторым лучшим показателем от 24 февраля 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о двух рекордах, которые ВСУ установили в последние недели июля.

Также "Комментарии" писали, что потери России на войне превзошли потери СССР в Афганистане.



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