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Россияне дают жителям Мелитополя сутки на выселение из домов

Сейчас в Мелитополе приезжих российских военных больше, чем гражданского населения

сегодня, 17:07
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики выселяют гражданское население временно оккупированного Мелитополя из своих домов и расселяют в них россиян. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Россияне дают жителям Мелитополя сутки на выселение из домов

Мелитополь. Фото: ua.depositphotos.com

Градоначальник отметил, в городе почти все пустые квартиры и дома уже заняты, поскольку, по информации местных жителей, сейчас приезжих российских военных в городе больше, чем гражданского населения, которое осталось, несмотря на оккупации. 

"Даже забирают не только пустые квартиры и дома тех жильцов, которые выехали с временно оккупированной территории, а просто даже если им нужна какая-то квартира или дом, они просто приходят в это помещение и говорят, что "у вас есть одни сутки выехать из этой квартиры или дома", — заявил Иван Федоров.

Отметим, управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что ночью 8 января в Мелитополе была уничтожена база оккупантов и техника противника.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин рассказал, благодаря кому Россия еще держится, несмотря на беспрецедентные санкции Запада.

Также издание "Комментарии" сообщало — российское военное командование может допустить стратегическую ошибку в Бахмуте Донецкой области. Это в свою очередь предоставит Украине новые возможности для контрнаступления.

Ранее "Комментарии" писали — у Путина говорят, что готовы к мирным переговорам с Украиной, но есть нюанс, который уже зависит от украинских властей. Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.




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