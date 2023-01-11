Россияне дают жителям Мелитополя сутки на выселение из домов

Российские захватчики выселяют гражданское население временно оккупированного Мелитополя из своих домов и расселяют в них россиян. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Мелитополь. Фото: ua.depositphotos.com

Градоначальник отметил, в городе почти все пустые квартиры и дома уже заняты, поскольку, по информации местных жителей, сейчас приезжих российских военных в городе больше, чем гражданского населения, которое осталось, несмотря на оккупации.

"Даже забирают не только пустые квартиры и дома тех жильцов, которые выехали с временно оккупированной территории, а просто даже если им нужна какая-то квартира или дом, они просто приходят в это помещение и говорят, что "у вас есть одни сутки выехать из этой квартиры или дома", — заявил Иван Федоров.

Отметим, управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что ночью 8 января в Мелитополе была уничтожена база оккупантов и техника противника.

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