Город на Донетчине под Покровском в тяжелой ситуации – Мирноград оккупанты обстреливают тяжелыми фугасными авиабомбами, чтобы истощить нашу оборону и продвигаться дальше. Об этом пишет военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

Россияне бьют тяжелыми ФАБами и пытаются изнурить нашу оборону: что делается в Мирнограде

"Противник сейчас акцентирует внимание на районе шахты №3 и прилегающей промзоне "Углепромтранс". У них есть разведданные по этому участку, поэтому удары идут уже тяжелыми ФАБами, это первый уровень подготовки к более серьезным действиям. Авиационных ударов будет больше, враг намерен загнать оборону в состояние истощения перед основным ударом", – отмечает военный.

По его словам, путь противника на шахту лежит по двум логическим осям.

"Первый – со стороны Балагана, второй – из микрорайона Молодежный прямо в направлении промзоны. Если они смогут выбить плацдарм или хотя бы создать давление из этих точек, движение вглубь станет намного реальнее. Но если лобовая попытка выйти на плацдарм "Высотки" встретит плотное сопротивление, враг сменит тактику.

Вероятная альтернатива – это украшение с флангов, одновременные подходы с юга и с севера, чтобы взять и зажать в клеще. Там, где это нужно, Центр "Рубикон" уже работал — расчищал подходы и попадал по нашей пехоте, чтобы создать благоприятные условия. Поэтому сценарий с обходом и штурмовыми действиями по нескольким направлениям вполне реалистичен", – подчеркивает "Мучной".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже определена дата окончательной зачистки города Купянск Харьковской области от российских оккупантов. В Минобороны РФ прокомментировали заявление главы украинского государства и заявили, что заявление Владимира Зеленского журналистам о том, что в Купянске ВСУ якобы проводит "зачистку" "до оставшихся 60 россиян" может свидетельствовать лишь о двух вещах.

"Глава киевского режима полностью потерял связь с реальностью и, слушая лживые доклады Сырского, совсем не владеет оперативной ситуацией на земле. Или наоборот, – понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске. Поэтому ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих пытается скрывать чтобы продолжать наживаться за счет финансовых средств европейских налогоплательщиков, выделяемых на войну с Россией. Иначе расценивать его слова "мы все зачистим" – нельзя", – заявляют во вражеском ведомстве.