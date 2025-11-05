Місто на Донеччині під Покровськом у важкій ситуації – Мирноград окупанти обстрілюють важкими фугасними авіабомбами, щоб виснажити нашу оборону та просуватися далі. Про це пише військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

Росіяни б’ють важкими ФАБами та намагається виснажити нашу оборону: що робиться у Мирнограді

"Противник зараз акцентує увагу на район шахти №3 і прилеглу промзону "Вуглепромтранс". У них є розвіддані по цій ділянці, тому удари йдуть вже важкими ФАБами, це перший рівень підготовки до більш серйозних дій. Авіаційних ударів буде більше, ворог має намір загнати оборону в стан виснаження перед основним ударом", – наголошує військовий.

За його словами, шлях противника на цю шахту лежить по двох логічних осях.

"Перший – з боку Балагану, другий – з мікрорайону Молодіжний прямо в напрямку промзони. Якщо вони зможуть вибити плацдарм або хоча б створити натиск із цих точок, рух вглиб стане набагато реальнішим. Але якщо лобова спроба вийти на плацдарм "Висотки" натрапить на щільний опір, ворог змінить тактику.

Ймовірна альтернатива – це оздоблення з флангів, одночасні підходи з півдня і з півночі, щоб взяти і затиснути у кліщі. Там, де це потрібно, Центр "Рубікон" вже працював — розчищав підходи та влучав по нашій піхоті щоб створити сприятливі умови. Тому сценарій з обходом і штурмовими діями з кількох напрямків є цілком реалістичним", – підкреслює "Мучной".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже визначено дату остаточної зачистки міста Куп'янськ Харківської області від російських окупантів. У Міноборони РФ прокоментували заяву глави української держави і заявили, що заява Володимира Зеленського журналістам про те, що в Куп'янську ЗСУ нібито проводить "зачистку" "до 60 росіян", що залишилися, може свідчити лише про дві речі.

"Глава київського режиму повністю втратив зв'язок із реальністю і, слухаючи брехливі доповіді Сирського, зовсім не володіє оперативною ситуацією на землі. Або навпаки, – розуміє безвихідь ситуації та реальне становище ЗСУ у Куп'янську. Тому ціною безславної загибелі в "котлах" тисяч українських військовослужбовців намагається приховувати до останнього правду від населення України та своїх західних спонсорів, щоб продовжувати наживатися за рахунок фінансових коштів європейських платників податків, що виділяються на війну з Росією. Інакше розцінювати його слова "ми все зачистимо" – не можна", – заявляють у ворожому відомстві.