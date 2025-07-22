Россияне бьют по Украине с новой тактикой: какие проблемы они уже не могут скрыть

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Кравцев Сергей
Россияне не прекращают свой ракетно-дроновый террор Украины. О чем говорит тактика ударов врага по Украине? Несмотря на системность атак противника с чем у него прослеживаются достаточно серьезные проблемы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Удар по Украине. Фото: из открытых источников
Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью "РБК-Украина" рассказал, что россияне оперативно наращивают мощности для обстрелов Украины, что создает проблемы для нашей страны.
Эксперт отметил, что страна-агрессор использует больше средств воздушного поражения, включая беспилотники различного типа и ракеты. Романенко добавил, что враг также запускает по Украине большое количество дронов-обманок.
Романенко акцентировал, что россияне также изменили порядок использования ударных БПЛА. Он напомнил, что ранее враг запускал беспилотники по маршруту на высоте до одного километра, а уже вблизи цели они снижались. Теперь же ситуация изменилась.
По его словам, на таких высотах украинским мобильным группам проблематично обнаруживать и сопровождать дроны, особенно ночью. Именно поэтому вражеские БПЛА чаще попадают по целям.
Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассказал в эфире "24 Канала", что несмотря на запуск сотен "Шахедов" и крылатых ракет российская атака в ночь на 21 июля не является рекордной. Наоборот, она свидетельствует об имеющихся технических проблемах в российской армии. В частности, о перегруженности истребителей, которые являются носителями "Кинжалов".
Эксперт отметил, что после украинских ударов у россиян осталось шесть модифицированных МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал". В то же время, эксперт отметил, что российская атака в ночь на 21 июля имеет политическую цель.
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