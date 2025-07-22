Россияне бьют по Украине с новой тактикой: какие проблемы они уже не могут скрыть

Россияне не прекращают свой ракетно-дроновый террор Украины. О чем говорит тактика ударов врага по Украине? Несмотря на системность атак противника с чем у него прослеживаются достаточно серьезные проблемы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Удар по Украине. Фото: из открытых источников

Россияне также изменили порядок использования ударных БПЛА

Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью "РБК-Украина" рассказал, что россияне оперативно наращивают мощности для обстрелов Украины, что создает проблемы для нашей страны.

Эксперт отметил, что страна-агрессор использует больше средств воздушного поражения, включая беспилотники различного типа и ракеты. Романенко добавил, что враг также запускает по Украине большое количество дронов-обманок.

"Они пытаются модернизировать, совершенствовать эти средства и, в соответствии с тем, насколько это им удается, менять тактику применения для того, чтобы улучшить, повысить свою эффективность действий", — сказал он.

Романенко акцентировал, что россияне также изменили порядок использования ударных БПЛА. Он напомнил, что ранее враг запускал беспилотники по маршруту на высоте до одного километра, а уже вблизи цели они снижались. Теперь же ситуация изменилась.

"Сейчас это делается наоборот. Они забираются на высоты от 1,5 до 4 км. И это именно порядок применения, тактика", — объяснил Игорь Романенко.

По его словам, на таких высотах украинским мобильным группам проблематично обнаруживать и сопровождать дроны, особенно ночью. Именно поэтому вражеские БПЛА чаще попадают по целям.

Россияне уже вынуждены использовать самолеты в напряженном режиме

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассказал в эфире "24 Канала", что несмотря на запуск сотен "Шахедов" и крылатых ракет российская атака в ночь на 21 июля не является рекордной. Наоборот, она свидетельствует об имеющихся технических проблемах в российской армии. В частности, о перегруженности истребителей, которые являются носителями "Кинжалов".

"Во время ночной атаки россияне запустили "Шахеды", которые смогли собрать. Также собрали фальш-цели. Все это запустили, а потом добавили еще ракеты Х-101 и "Калибры". И пытались бить "Кинжалами". Показательно, что для того, чтобы сделать пять пусков "Кинжалов", им пришлось поднимать трижды по два самолета... То, что они были вынуждены использовать самолеты в напряженном режиме, — поднимать их, делать пуск ракет, потом садиться, перезаряжаться, снова взлетать, — это свидетельствует о серьезных проблемах с этим средством доставки", — сказал Криволап.

Эксперт отметил, что после украинских ударов у россиян осталось шесть модифицированных МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал". В то же время, эксперт отметил, что российская атака в ночь на 21 июля имеет политическую цель.

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