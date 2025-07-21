Как ударами дронов и ракет РФ готовится к переговорам: чем ответить Украине

Россия в очередной раз провела массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Учитывая, что снова заговорили о новом раунде переговоров, может ли эта атака, как и множество других, иметь своей целью – создать давление на Украину накануне вероятных переговоров? Как в этой ситуации, когда достаточно много дронов и ракет достигают, к сожалению, своих целей, быть Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Россия пытается повлиять на внутреннюю политику Украины

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли так прокомментировал ситуацию:

"В принципе эту атаку можно расценивать, как попытку России поднять свои переговорные позиции накануне очередных переговоров в Стамбуле. Но, с другой стороны, эти атаки являются системными и планомерными. В таком формате они происходят уже не первый месяц. Но, в целом это укладывается в канву, что таким образом Россия пытается повлиять на внутреннюю политику Украины, общественное мнение, чтобы украинцы соглашались на те условия, которые выдвигает Россия в Стамбуле и которые в данный момент являются неприемлемыми".

Относительно того, что делать Украине, то политолог говорит, что нужно вести переговоры с партнёрами относительно того, чтобы они передали нам как можно больше систем ПВО.

"Как известно, первые результаты в этом направлении есть. После переговоров Владимира Зеленского с Дональдом Трампом удалось достичь определенных договорённостей. Параллельно нужно работать над отечественными аналогами, работать над усовершенствованием перехватчиков дронов, ракет. Потому что, как показали эти 3,5 года полномасштабной войны, чтобы противостоять российской агрессии, нужно и можно надеяться только на себя. Особенно учитывая, что возможности наших западных партнёров особенно в таких критических для Украины показателях, как системы ПВО, крайне низкие", – подытожил эксперт.

У Украины есть выбор, как действовать дальше

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, что сегодняшняя масштабная ракетно-дроновая атака так называемой российской федерации – это попытка россиян создать для уже анонсированного третьего раунда переговоров в Стамбуле благоприятный, как они думают, фон для себя.

"Мол, "не будете приставать на наши хотелки, будете иметь Армагеддон по всей Украине каждый день". Готовятся диктовать условия и говорить исключительно с позиции силы", – отметил эксперт.

Что касается того, что делать в этой ситуации Украине, то, по мнению Вадима Трюхана, есть два рецепта.

"Первый. Отсрочить переговоры, потребовав прекратить обстрелы и выразить готовность прибыть на переговоры через 3 дня, это минимум, после соблюдения россиянами режима тишины. Второй. Поднять ставки в этой адской "игре", проведя мощную спецоперацию "Паутина 2". Не обязательно по стратегической авиации, это могут быть и другие объекты их ВПК и/или российской террористической армии. А на переговоры прибыть, как будто ничего не случилось", – отметил экс-дипломат.

Читайте также на портале "Комментарии" — что нужно знать о 18-м пакете санкций: сможет ли РФ получать мегаприбыль от продажи нефти.



