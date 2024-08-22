Россияне будут терять еще больше вертолетов: ломают голову, как устранить новую угрозу

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Кравцев Сергей
Российские захватчики уже жалуются, что украинские зенитные FPV-дроны стали большей угрозой для вертолетов, чем зенитные ракеты. С таким утверждением выступил известный российский "военкор" Fighterbomber. Как пишет Defence Express, пока известно лишь о двух успешных таких атаках — обе в Курской области, где сейчас ВСУ проводят спецоперацию.
Вертолет. Фото: из открытых источников
Военкор уточнил, российские летчики регулярно получат выговоры за энергичное маневрирование во время атак. По мнению аналитиков, единственной причиной этого могут быть попытки сохранить ресурсы машин.
Так, комплекс Л-370 "Витебск" предупреждает экипаж вертолета об облучении РЛС или лазером, фиксирует запуск и приближение ракет, выпускает тепловые ловушки и диполи для противодействия тепловым и противорадиолокационным головкам самонаведения ракет. Однако против FPV-дронов этот комплекс ничего сделать не может. Это создает окно возможностей для украинских БПЛА.
Как добавляется, самодельные комплексы РЭБ не являются панацеей для летательных аппаратов, в частности, вертолетов. Особенно это касается Ка-52, с их уровнем вибрации. Кроме того, сама "машина" имеет целый ряд радиосистем, которые могут начать конфликтовать с самодельными комплексами.
По оценке аналитиков, до появления заводских средств российского производства пройдет еще много времени, поскольку разработка подвесного контейнера в авиации обычно долгое дело. Более того, когда речь идет о РЭБ, это создает дополнительные проблемы и риски.
Единственным нюансом может оставаться скорость. Хотя некоторые дроны могут разгоняться до 260 км/ч, для Ка-52 это крейсерская скорость при максимальной в 310 км/ч. Этот параметр означает возможность результативного перехвата на встречных курсах.
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