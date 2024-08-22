Россияне будут терять еще больше вертолетов: ломают голову, как устранить новую угрозу

Российские захватчики уже жалуются, что украинские зенитные FPV-дроны стали большей угрозой для вертолетов, чем зенитные ракеты. С таким утверждением выступил известный российский "военкор" Fighterbomber. Как пишет Defence Express, пока известно лишь о двух успешных таких атаках — обе в Курской области, где сейчас ВСУ проводят спецоперацию.

Вертолет. Фото: из открытых источников

Военкор уточнил, российские летчики регулярно получат выговоры за энергичное маневрирование во время атак. По мнению аналитиков, единственной причиной этого могут быть попытки сохранить ресурсы машин.

"Также была поднята тема установки на российские вертолеты комплексов РЭБ, которые активно используются наземными подразделениями. Как оказалось, этой задачей в РФ пока занимаются только на уровне "энтузиастов", которые "колхозят" свои изделия на машины на свой риск. Централизованно, с привлечением соответствующих научных и производственных мощностей в РФ этой темой никто не занимается. В то же время все имеющиеся на российских вертолетах средства предназначены для противодействия и предупреждения об угрозе от зенитных ракет и ракет "воздух-воздух", — объясняют эксперты.

Так, комплекс Л-370 "Витебск" предупреждает экипаж вертолета об облучении РЛС или лазером, фиксирует запуск и приближение ракет, выпускает тепловые ловушки и диполи для противодействия тепловым и противорадиолокационным головкам самонаведения ракет. Однако против FPV-дронов этот комплекс ничего сделать не может. Это создает окно возможностей для украинских БПЛА.

Как добавляется, самодельные комплексы РЭБ не являются панацеей для летательных аппаратов, в частности, вертолетов. Особенно это касается Ка-52, с их уровнем вибрации. Кроме того, сама "машина" имеет целый ряд радиосистем, которые могут начать конфликтовать с самодельными комплексами.

По оценке аналитиков, до появления заводских средств российского производства пройдет еще много времени, поскольку разработка подвесного контейнера в авиации обычно долгое дело. Более того, когда речь идет о РЭБ, это создает дополнительные проблемы и риски.

"Учитывая стоимость и сложность цели, вполне логично, что зенитные FPV-дроны могут отличаться использованием более дорогих комплектующих и оснащением. Поэтому, например, установка на них машинного зрения, который нивелирует РЭБ, является целесообразным и логичным решением. Поэтому и разработки любых средств борьбы в радиоспектре могут оказаться беспомощными. И таким образом сейчас зенитные FPV-дроны вполне могут стать довольно эффективным средством противодействия вертолетам", — отмечают в Defence Express.

Единственным нюансом может оставаться скорость. Хотя некоторые дроны могут разгоняться до 260 км/ч, для Ка-52 это крейсерская скорость при максимальной в 310 км/ч. Этот параметр означает возможность результативного перехвата на встречных курсах.

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