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Россияне боятся украинцев: кого активно привлекают на оккупированных территориях

Британская разведка назвала численность сотрудников Росгвардии на войне с Украиной

сегодня, 15:12
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Кравцев Сергей

В настоящее время в Украине дислоцировано более 30 тысяч сотрудников Росгвардии. Большая часть личного состава Росгвардии занимается охраной тыла, и лишь несколько подразделений участвуют в боях на передовой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Россияне боятся украинцев: кого активно привлекают на оккупированных территориях

Российские военные. Фото: из открытых источников

Британская разведка отмечает, главное боевое подразделение Росгвардии, 116-я бригада специального назначения, скорее всего, состоит из трех полков войск, имеющих доступ к танкам, боевым машинам пехоты и артиллерии.

По данным британской разведки, с начала 2024 года Росгвардия пыталась увеличить свои передовые силы за счет поглощения российских нерегулярных формирований. Росгвардия успешно интегрировала в свои ряды батальон "Восток" так называемой "ДНР" в мае 2024 года.

"Весьма вероятно, что ожидаемое соглашение о службе вагнеровских сил в составе 1-го добровольческого корпуса Росгвардии было нарушено в марте 2024 года", — отмечают в Минобороны Британии.

Отметим, ранее британская разведка сообщала, что российские оккупационные войска продолжают наступательные операции одновременно на нескольких участках фронта. Направление Авдеевка-Покровск остается основным для военных усилий России.

"Вероятно, направление Авдеевка-Покровск в Донецкой области остается в центре усилий России и соответственно там российские силы в течение последнего месяца поддерживали самые высокие операционные темпы", — говорится в сводке. 

Британская разведка отметила, что российские войска продолжили продвижение к северу и западу от Очеретино в направлении Покровска. Также они незначительно продвинулись в направлении поселка Нью-Йорк — хорошо укрепленный район и последняя точка линии столкновения, существовавшая до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

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