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Россияне боятся ехать в Ватикан на переговоры: предложили 5 стран для встречи

Reuters пишет о том, что в Кремле против Ватикана как площадки для переговоров по двум причинам

сегодня, 13:55
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Кравцев Сергей

Официальная Москва против католического Ватикана как места для мирных переговоров с Украиной. В Кремле предлагают Турцию и страны Персидского залива. Об этом сообщает Reuters.

Россияне боятся ехать в Ватикан на переговоры: предложили 5 стран для встречи

Переговоры. Фото: из открытых источников

Как сообщили источники агентства, одной из причин являет то, Святой Престол является резиденцией католицизма и окружен Италией, членом НАТО и ЕС.

Источники также отмечают, что многие российские чиновники даже не могут летать туда, учитывая жесткие западные санкции, которые никто не собирается отменять.

Один из российских чиновников с сарказмом заметил, что единственным местом проведения встречи, которое будет лучше Ватикана, может быть Гаага — местонахождение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест Путина за военные преступлениях.

"Ватикан определенно не рассматривается в России как серьезная сила, способная разрешить столь сложный конфликт", — заявил на условиях анонимности один высокопоставленный российский источник, знакомый с позицией Кремля на самом высоком уровне.

Российские источники подчеркнули, что большинству высокопоставленных российских чиновников будет очень сложно даже добраться до Ватикана из Москвы, поскольку прямые рейсы были отменены после начала войны 24 февраля 2022 года, а в отношении российских чиновников действует множество санкций Европейского ЕС.

Российские источники заявили, что рассматривают Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциально подходящие площадки для переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — мирные переговоры между Украиной и Россией через посредство Ватикана могут начаться уже через три-четыре недели, если обе стороны проявят готовность к такому диалогу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на инсайдерскую информацию.

"Но также понятно, что Папа не будет постоянно присутствовать на самих переговорах. Эти переговоры предполагают диалог на практическом уровне", – отмечает издание.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-does-not-see-vatican-serious-arena-peace-talks-sources-say-2025-05-26/
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