Переговоры между Украиной и РФ в Ватикане: стало известно, когда они могут состояться

Мирные переговоры между Украиной и Россией через посредство Ватикана могут начаться уже через три-четыре недели, если обе стороны проявят готовность к такому диалогу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Переговоры между Украиной и РФ (фото из открытых источников)

"Но также понятно, что Папа не будет постоянно присутствовать на самих переговорах. Эти переговоры предполагают диалог на практическом уровне", – отмечает издание.

В то же время католический богослов из Университета Айхштетта и один из ведущих немецких экспертов по вопросам церкви в США Бенджамин Дальке "осторожно" оценивает возможность Ватикана выступить посредником между Россией и Украиной. Он отмечает, что обещание президента США завершить войну за один день, очевидно, "не сработало", поэтому глава Белого дома "в растерянности" обращает взгляд в сторону Ватикана "как на нового игрока".

Специалист по церковному праву Штефан Мюкль, преподающий в Университете Opus Dei в Риме, подчеркнул значение нейтральной роли Ватикана.

"Папа Лев будет придерживаться устоявшейся позиции Святого Престола – строгой нейтральности без всякой внутренней приверженности", – отметил он.

В то же время экспертка по вопросам Восточной церкви Регина Эльснер, которая преподает в Мюнстере, высказала более критическую позицию. Она подчеркнула, что за последние годы понтификата Папа Франциск в значительной степени потерял доверие со стороны украинского общества из-за своего снисходительного отношения к Москве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему на самом деле Россия не хочет переговоров о мире в Ватикане . Папа Римский Лев XIV предложил провести возможные переговоры между Украиной и Россией на нейтральной территории Ватикана. Как считает политолог Игорь Рейтерович, Ватикан более удобно для Украины, чем Стамбул, где сейчас возобновляется прямой диалог между сторонами. Кроме того, расположение Ватикана в Италии, которая является партнером Украины, также имеет свои преимущества.

Кроме того, политолог отметил, что Украина получит еще одно информационное преимущество: удастся отойти от термина "стамбульские переговоры", который россияне намеренно наполнили негативным содержанием. Если же диалог перенесется в Ватикан, это позволит сосредоточиться на содержательном обсуждении, включая возможность организации перемирия.