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Россияне боятся, что в их город придут украинские военные

Украинцы пугают российских жителей приграничного города.

сегодня, 16:56
Автор:

Slava Kot
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Ход украинского контрнаступления вызвал страх в приграничной Белгородской области. Россияне боятся, что война пересечет границу и в город зайдут украинские войска. Они собирают основные пищевые продукты, одежду, а в окрестных лесах строятся укрепления. Также граждане России перестали клеить символическую букву Z на постройках и автомобилях, сообщает The Guardian.

Россияне боятся, что в их город придут украинские военные

Россияне боятся, что в их город придут украинские военные. Фото с открытых источников

В приграничном регионе и в самом городе растет обеспокоенность тем, что российские войска вытесняются украинцами с оккупированных территорий. Последние успехи украинской армии под Харьковом ухудшили атмосферу в Белгороде. На минувшей неделе жители некоторых населенных пунктов Белгородской области были эвакуированы, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков издал распоряжение, которым обязал местные власти проверить бомбоубежища.

Белгород расположен всего в 40 км к северу от границы с Украиной и всего в 80 км от Харькова, очень близко к украинско-российскому военному фронту.

На фотографиях в социальных сетях видно, как россияне боятся вторжения и вырубают деревья для строительства укреплений в лесистой местности к югу от города.

Сегодня россиянам трудно игнорировать рядом войну, которая не только связана с экономическими санкциями, но и является реальной угрозой.

Расстраивает их и то, что по улицам Белгорода ходят российские военные, отступившие в результате наступления украинских войск. Несколько дней назад они получили приказ вернуться в Россию. Несколько раз в день над головами жителей раздаются выстрелы ПВО.

Большинство белгородцев считают, что война не пересечет границу, и украинские власти никоим образом не предполагают, что намерены сделать нечто большее, чем просто вернуть оккупированную Россией территорию. Однако настроение в городе неспокойное. Некоторые даже готовятся к въезду украинцев.

Жители Белгорода, пожалуй, больше других россиян понимают, что война идет не так, как планировал Путин. Патриотические настроения и наклейки с буквой Z, ранее часто клеившие на машины и здания, понемногу исчезают. Властвует апатия и жители готовы к длительной войне, которая неожиданно подошла ближе, чем ожидалось.

Ранее "Комментарии" сообщали, как из Белгорода запустили ракету , но она сменила свой полет и упала за городом.

Также "Комментарии" писали о захваченном российском танке на Харьковщине.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2022/sep/18/ukraine-war-cross-border-russia-putin-belgorod
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