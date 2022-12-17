Россияне бегут с позиций в Новой Каховке: в ВСУ назвали причину

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Кравцев Сергей
Российские военные покидают позиции в Новой Каховке и вывозят награбленное имущество в Крым. Однако украинские военные считают, что враг может вести гибридную войну. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.
Новая Каховка. Фото: из открытых источников
В ВСУ напомнили, что похожая ситуация была в информационном пространстве перед тем, как оккупантов выбили с правого берега Херсонской области. Тогда россияне тоже заявляли, что выводят свои подразделения, но потом ВСУ пришлось встретиться с активным сопротивлением и каждый километр продвижения вперед был очень трудным.
При этом Наталия Гуменюк призвала соотечественников не сообщать заранее об успехах украинских военных и держать информационную тишину, чтобы все боевые задания были завершены.
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