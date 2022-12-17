Россияне бегут с позиций в Новой Каховке: в ВСУ назвали причину

Российские военные покидают позиции в Новой Каховке и вывозят награбленное имущество в Крым. Однако украинские военные считают, что враг может вести гибридную войну. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Новая Каховка. Фото: из открытых источников

В ВСУ напомнили, что похожая ситуация была в информационном пространстве перед тем, как оккупантов выбили с правого берега Херсонской области. Тогда россияне тоже заявляли, что выводят свои подразделения, но потом ВСУ пришлось встретиться с активным сопротивлением и каждый километр продвижения вперед был очень трудным.

При этом Наталия Гуменюк призвала соотечественников не сообщать заранее об успехах украинских военных и держать информационную тишину, чтобы все боевые задания были завершены.

"Происходит боевая работа, наши планы реализуются. То, что мы говорили, что не собираемся останавливаться, это подтверждается. Но все же нужно дать возможность военным довести работу до определенного блока для того, чтобы было закрепление результата, и только потом это обсуждать", — добавила Гуменюк.

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