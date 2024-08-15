Россияне активизировались не только на Донбасс: где ВСУ отошли на новые позиции

Российские захватнические войска активизировались на левобережье Днепра в Херсонской области. Украинские подразделения вынуждены переместиться на новые позиции. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховий.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, на левом берегу Днепра в Херсонской области отбили сразу семь вражеских атак. Это произошло на плацдарме севернее села Крынки, где наши подразделения переместились на новые позиции.

"Там противник активизировался по сравнению с прошлой неделей. Там изо дня в день происходит немалое, как для такого небольшого отрезка, количество штурмов, и там есть особенности, что из-за заболоченной местности трудно создавать фортификацию, новые позиции, наблюдательные посты, огневые позиции. При этом, если враг в такую погоду, как сейчас, наносит артиллерийское поражение, особенно из артиллерии калибра 152 миллиметра, а также сбрасывает с БпЛА боеприпасы с зажигательными веществами, как вчера в районе этих позиций, севернее Крынок, там возникают пожары и очень сложно удержать эти позиции. Приходится нашим защитникам перемещаться", — сказал Лиховий.

В целом резких изменений в тактике, составе войск и характере действий противника нет. Зато враг продолжает свое агрессивное поведение, говорить о существенном уменьшении количества оккупантов не приходится. Признаков формирования ударных сил для российского наступления не обнаружено. Продолжаются позиционные бои.

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