Россияне активизировались не только на Донбасс: где ВСУ отошли на новые позиции

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска активизировались на левобережье Днепра в Херсонской области. Украинские подразделения вынуждены переместиться на новые позиции. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховий.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, на левом берегу Днепра в Херсонской области отбили сразу семь вражеских атак. Это произошло на плацдарме севернее села Крынки, где наши подразделения переместились на новые позиции.
В целом резких изменений в тактике, составе войск и характере действий противника нет. Зато враг продолжает свое агрессивное поведение, говорить о существенном уменьшении количества оккупантов не приходится. Признаков формирования ударных сил для российского наступления не обнаружено. Продолжаются позиционные бои.
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