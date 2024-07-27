Россиянам угрожает оцепление: военный рассказал о ситуации на Донбассе

Несмотря на постоянное давление со стороны врага, россиянам не удастся продвинуться в направлении поселка Нью-Йорк, расположенного в Торецкой городской территориальной общине Бахмутского района Донецкой области. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Киев24" озвучил командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Вооруженных сил Украины Станислав Краснов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Защитник отметил, что в районе Нью-Йорка и города Торецка продвижение противника остановлено.

"Не думаю я, что им дальше удастся продвинуться, тем более они сами очень сильно рискуют, так глубоко вклиниваясь в нашу оборону по направлению Нью-Йорка. Они сами легко могут попасть в окружение там", — рассказал защитник.

Читайте на портале "Комментарии" — фронт продолжает движение: DeepState сообщает, что россияне захватили еще один населенный пункт.

Также издание "Комментарии" сообщало – анализируя изменение задачи центральной группировки войск РФ в Донецкой области, эксперты указывают на то, что россияне пытаются давить на всем фронте, чтобы не допустить перехвата Украиной инициативы на поле боя. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) .

Ранее "Комментарии" писали – командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что в ближайшие месяц-полтора армия РФ лишится возможности вести активные штурмы и перейдет к обороне. В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов уточнил, что у РФ существенные проблемы по набору "пушечного мяса", это повлияет на ситуацию на фронте. Учитывая те сообщения, которые есть в информационном поле, действительно ли российское наступление может захлебнуться? Чего ждать на фронте в ближайшие месяцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



