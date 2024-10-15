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Россиянам сказали, через сколько времени удастся захватить всю Донецкую область

России понадобится не менее 5 лет, чтобы «освободить» всю Донецкую область

сегодня, 12:57
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Ткачик Олеся

Прокремлевский коллаборант и бывший народный депутат от запрещенной в Украине Партии регионов Олег Царев сделал нелестный прогноз для россиян по захвату всей Донецкой области. По его словам, даже если российские оккупационные силы сохранят текущий темп наступления, им понадобится минимум пять лет для захвата всей территории Донбасса.

Россиянам сказали, через сколько времени удастся захватить всю Донецкую область

Бои в Донецкой области

"Если посчитать ту площадь Донецкой области, которую мы „освободили“, и ту площадь, которая осталась… Если скорость „освобождения“ сохранится, нам понадобится пять лет, чтобы „освободить“ Донецкую область", — заявил Царев в комментарии российским пропагандистским. СМИ.

Пропагандисты РФ также признают, что из-за значительных потерь на поле боя российские войска столкнулись с острым дефицитом живой силы. Впрочем, Кремль продолжает лелеять планы по захвату Запорожской и Херсонской областей, а также попыток вернуть контроль над собственными приграничными территориями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что плацдармы российских оккупантов на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс к югу и северу от Часового Яра расширяется. В настоящее время враг имеет продвижение на 3 и 3,5 км по глубине и от 5 до 7 км по ширине. Это не за один день, конечно. Это результат многомесячных боев. Это уже позволяет оккупантам накопить достаточно сил для дальнейших штурмов. Так что да, Часик будет снова "горячим".

При этом известно, что захват Донецкой и Луганской областей Украины для РФ является одной из задач так называемой "специальной военной операции". Война началась вроде бы потому, что Россия решила "защитить" народ Донбасса. При этом именно этот "народ" пострадал больше всего, поскольку оккупанты, чтобы захватить города в Донецкой области, просто равняются с землей.




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