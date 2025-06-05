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Россиян разбудили мощные взрывы: сколько дронов насчитали в Минобороны РФ

В России заявили, что за два часа якобы сбили почти 30 "украинских беспилотников"

сегодня, 07:20
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Кравцев Сергей

В российском оборонном ведомстве отрапортовали, что с 22:00 до 00:00 по московскому времени их ПВО якобы сбила 29 "украинских дронов" в трех областях страны-агрессора.

Россиян разбудили мощные взрывы: сколько дронов насчитали в Минобороны РФ

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

В Минобороны России утверждают, что с 22:00 4 июня до 0:00 5 июня по московскому времени их дежурными средствами ПВО якобы уничтожено "29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

В частности, отмечают в Минобороны РФ, 15 беспилотников якобы сбили над территорией Белгородской области.

11 – над Ростовской областью и 3 – над Воронежской.

Читайте также на портале "Комментарии" — ударные дроны атаковали город Рыльск в Курской области. На месте удара одного из беспилотников возник пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские паблики.

По словам очевидцев, в небе над городом было видно по меньшей мере три беспилотника, сообщает Telegram-канал Mash. Один из БпЛА упал на территорию частного дома на Зеленой улице. После чего возник пожар в одном из зданий.

Также издание "Комментарии" сообщало – подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по АО "Кронштадт" в городе Дубно, Московской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ. 

В районе предприятия отмечалась интенсивная работа вражеского ПВО, подтверждено поражение объекта. Акционерное общество специализируется на беспилотных авиационных системах. Здесь, в частности, изготавливаются БПЛА Орион, Иноходец, Молния, Гром, Термит, Гелиос, Сириус, наземные комплексы управления.




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Источник: https://t.me/mod_russia/53455
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