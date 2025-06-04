Взрывы в России: куда мощно ударили дроны

Ударные дроны атаковали город Рыльск в Курской области. На месте удара одного из беспилотников возник пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские паблики.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

По словам очевидцев, в небе над городом было видно по меньшей мере три беспилотника, сообщает Telegram-канал Mash.

Один из БпЛА упал на территорию частного дома на Зеленой улице. После чего возник пожар в одном из зданий.

Местные жители в пабликах подтвердили информацию, что несколько взрывов прозвучали в районе Рыльска и села Крупец.

Предварительно, было сбито несколько БПЛА, в частности FPV-дроны. В районе одного из жилых домов возникло возгорание. Официальная информация о последствиях и пострадавших пока отсутствует.

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"Масштабная ночная рейдовая операция БПЛА по военным и инфраструктурным целям. Предварительно – без потерь с нашей стороны, с существенными нервными сбоями в тылу врага", – отметил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по АО "Кронштадт" в городе Дубно, Московской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

В районе предприятия отмечалась интенсивная работа вражеского ПВО, подтверждено поражение объекта. Акционерное общество специализируется на беспилотных авиационных системах. Здесь, в частности, изготавливаются БПЛА Орион, Иноходец, Молния, Гром, Термит, Гелиос, Сириус, наземные комплексы управления.



