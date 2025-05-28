Россия сегодня содрогалась от взрывов: где произошли «прилеты»

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по АО "Кронштадт" в городе Дубно, Московской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Иллюстративное фото

В районе предприятия отмечалась интенсивная работа вражеского ПВО, подтверждено поражение объекта. Акционерное общество специализируется на беспилотных авиационных системах. Здесь, в частности, изготавливаются БПЛА Орион, Иноходец, Молния, Гром, Термит, Гелиос, Сириус, наземные комплексы управления.

В этом же населенном пункте, в рамках единого замысла, подразделения СБУ отдельно поразили завод "Радуга". Он производит крылатые ракеты разных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля". Среди продукции завода Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми Россия терроризирует население и бьет по гражданским объектам в Украине.

Также сегодня ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины поразили АО "Ангстрем" в Московской области России. Зафиксировано попадание в район цели. Компания разрабатывает и производит микроэлектронную компонентную базу, широко используемую предприятиями военно-промышленного комплекса России.

Кроме этого, накануне Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины успешно атаковали Дмитровский комбинат, в Ивановской области РФ. Фиксировались взрывы на территории завода. Предприятие производит органические химические вещества – компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационному топливу. Поставляет продукцию в ряд других предприятий ВПК России.

Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным объектам противника, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против нашего государства, продолжается , заявили в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Московской области РФ взрывы из-за начавшейся ночью атаки беспилотников продолжили раздаваться и утром. Одним из городов, где произошли попадания БПЛА, стала Дубна – там было поражено предприятие по производству дронов.