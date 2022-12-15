Россиян нужно убивать, только убивать – Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал интервью для The Economist в котором рассказал о войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Залужный отметил, что для военных война началась в 2014 году, а для него лично в июле 2014 года. Командующий ВСУ рассказал, что, несмотря на обучение в академии и книги и все теоретические знания, он не понимал на самом деле, что такое война. Но период с 2014 все изменил.

Валерий Залужный считает, что украинские военные во время полномасштабного вторжения России 24 февраля смогли реализовать свои знания и навыки, которые получали последние восемь лет. Также Главнокомандующий Вооруженными силами Украины рассказал о важнейшем опыте, который следует практиковать почти как религию.

"Российцев и любых других врагов нужно убивать, только убивать, и главное не должны бояться этого делать. И это то, что мы делаем", – говорит Валерий Залужный.

Украинский военный считает, что произошло после 24 февраля – это увеличение масштабов, ведь в 2014 году фронт был около 400 км, тогда как сейчас увеличился до 2500. Залужный рассказал, что главной тактикой Украины в первые дни было распределить силы так, чтобы неожиданно России остановить наступление.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что потери российских военных в Украине выше, чем официально заявляет Генштаб. Об этом рассказал Михаил Подоляк.

Также "Комментарии" писали о том, сколько российских военных хотят добровольно сдаться в украинский плен по государственному проекту.





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