Россиян нужно убивать, только убивать – Залужный

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал интервью для The Economist в котором рассказал о войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото из открытых источников
Залужный отметил, что для военных война началась в 2014 году, а для него лично в июле 2014 года. Командующий ВСУ рассказал, что, несмотря на обучение в академии и книги и все теоретические знания, он не понимал на самом деле, что такое война. Но период с 2014 все изменил.
Валерий Залужный считает, что украинские военные во время полномасштабного вторжения России 24 февраля смогли реализовать свои знания и навыки, которые получали последние восемь лет. Также Главнокомандующий Вооруженными силами Украины рассказал о важнейшем опыте, который следует практиковать почти как религию.
Украинский военный считает, что произошло после 24 февраля – это увеличение масштабов, ведь в 2014 году фронт был около 400 км, тогда как сейчас увеличился до 2500. Залужный рассказал, что главной тактикой Украины в первые дни было распределить силы так, чтобы неожиданно России остановить наступление.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что потери российских военных в Украине выше, чем официально заявляет Генштаб. Об этом рассказал Михаил Подоляк.
Также "Комментарии" писали о том, сколько российских военных хотят добровольно сдаться в украинский плен по государственному проекту.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости