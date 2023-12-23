Россиян ничему не научила Брянская история: в ВСУ раскрыли детали уничтожения вражеских Су-34

Украинские защитники уничтожили три российских истребителя Су-34 во время блестящей операции Сил обороны. Российские оккупанты пытались подлететь ближе для нанесения ударов по бойцам ВСУ, однако украинские защитники застали тех врасплох и провели молниеносную и изящную операцию. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Армия ТВ" и "Украинское радио" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Сбитие Су-34 оккупантов. Фото: из открытых источников

"Россияне обнаглели, подлетели ближе, пытались ударить управляемыми авиабомбами на большую глубину обороны наших войск. они рискнули неудачно. Надеемся, таких рисков оккупанты будут делать больше", — заявил Игнат.

Спикер пояснил, что 500-кг КАБы могут лететь 20-25 км, однако "когда хочется и руки чешутся нанести удар, то надо подлететь ближе".

По словам Юрий Игната, подобное сбитие самолетов оккупантов ранее было у острова Змеиный, а также над российской Брянской областью. Как добавил спикер, "их ничему не научила Брянская история, Одесские истории, где были тоже перехвачены и "Су-24", и "Су-35""

"Сразу три "жирных" цели украинские военные уничтожали в начале российской агрессии, когда враг вел себя нагло, залетая фактически над украинскими городами", — отметил Юрий Игнат.

Он считает, что сбитие 3 бортов врага стало "топ событием", и после этого россияне трижды подумают, стоит ли подлетать к украинским границам.

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