Россиян ничему не научила Брянская история: в ВСУ раскрыли детали уничтожения вражеских Су-34

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Кравцев Сергей
Украинские защитники уничтожили три российских истребителя Су-34 во время блестящей операции Сил обороны. Российские оккупанты пытались подлететь ближе для нанесения ударов по бойцам ВСУ, однако украинские защитники застали тех врасплох и провели молниеносную и изящную операцию. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Армия ТВ" и "Украинское радио" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Сбитие Су-34 оккупантов. Фото: из открытых источников
Спикер пояснил, что 500-кг КАБы могут лететь 20-25 км, однако "когда хочется и руки чешутся нанести удар, то надо подлететь ближе".
По словам Юрий Игната, подобное сбитие самолетов оккупантов ранее было у острова Змеиный, а также над российской Брянской областью. Как добавил спикер, "их ничему не научила Брянская история, Одесские истории, где были тоже перехвачены и "Су-24", и "Су-35""
Он считает, что сбитие 3 бортов врага стало "топ событием", и после этого россияне трижды подумают, стоит ли подлетать к украинским границам.
Читайте также на портале "Комментарии" — сбитие Силами обороны Украины сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 российских оккупантов вызвало в стране-агрессоре значительную обеспокоенность. Там озабочены возможным усилением возможностей ПВО ВСУ на южном направлении. Об этом говорится в обновленном обзоре аналитиков Института изучения войны.
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