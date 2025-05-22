Россиян массово заманивают в армию: какие уловки использует Кремль

Стремление Кремля полностью захватить как минимум четыре области Украины толкает военную власть на креатив. Чтобы нарастить количество солдат, брошенных командованием в мясные штурмы, в России пустили в ход схему с набором военных якобы для работы в тыловых районах.

Россияне идут в армию. Фото из открытых источников

На самом же деле, как выяснило "Верстка", никаких гарантий распределения рекрутов на тыловые должности не существует.

Суть новой схемы Кремля заключается в том, что мужчин заманивают подписать контракт с Минобороны через "Авито" и другие гражданские сайты. В объявлениях аккаунты с названиями в стиле "Защитники Родины", "Министерство обороны РФ" или "ZOV – охрана тыла" обещают гражданам службу в тылу. А именно – водителями гуманитарных грузов, строителями укреплений, охранниками "новых территорий", сантехниками. Указанный в вакансиях размер зарплаты варьируется от 260 до 800 тысяч рублей.

Один из источников "Верстки" в московской мэрии сообщил, что набор на контракт по этой схеме начался накануне 9 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году российская армия добилась лишь незначительных территориальных успехов в Украине, несмотря на стремление Владимира Путина до конца года установить полный контроль над четырьмя украинскими областями — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Темпы наступления россиян на востоке Украины упали втрое по сравнению с концом 2024 года. Если тогда русские войска каждую неделю продвигались примерно на 125 кв. км, то сейчас показатель упал до 41 кв. км в неделю.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что только 5-6% "бусифицированных" людей можно превратить в боеспособных солдат, рассказал народный депутат Георгий Мазураш. "Участники боевых действий, которым я доверяю, говорят, что из 100% "бусифицированных" только 5-6% можно более-менее довести до какого-либо боеспособного состояния, да и то не очень. Не могут люди, которые не способны воевать, выполнять те задачи, которые стоят перед Вооруженными силами Украины", – заявил он.