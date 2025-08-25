logo

Россия ждет в Мариуполе и Бердянске иностранные суда: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия ждет в Мариуполе и Бердянске иностранные суда: детали

Оккупанты придумали, как активнее вывозить украденную продукцию с Донбасса и оккупированной части Запорожской области

25 августа 2025, 12:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Страна-агрессор добавила в перечень портов, открытых для захода иностранных судов Мариуполь и Бердянск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра транспортных стратегий.

Россия ждет в Мариуполе и Бердянске иностранные суда: детали

Мариупольский порт. Фото: из открытых источников

"Распоряжение подписано премьер-министром страны-агрессора рф Михаилом Мишустиным. Это, как считают представители так называемой ДНР, позволит оккупантам активнее вывозить украденную продукцию с Донбасса и оккупированной части Запорожской области", — пишет ЦТС.

Основной номенклатурой груза Мариупольского порта является металл, уголь и зерно. В планах страны-агрессора рф активизировать вывоз из портов украденного в Украине зерна и угля, отмечает сайт.

Так, ранее сайт сообщал, что объем похищенных недр через Мариупольский порт в месяц составляет от 40 до 60 тысяч тонн. А через Бердянский порт в прошлом году незаконно вывезли более 300 тысяч тонн награбленного зерна.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Мариуполе российские захватчики начали расчищать морскую акваторию. С большой вероятностью они делают это, чтобы для прохода крупных судов или военных целей. Как передает портал "Комментарии", такое предположение высказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"В Мариуполе активно начали расчищать фарватер (проход для судов – ред.). Готовятся. С учетом того, что на угольных причалах просто Гималаи (много старых отходов от металлургического производства – ред.), то скорее готовят канал для прохода судов большого дедвейта", — написал Андрющенко в Telegram.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия окончательно трансформировала захваченный Мариуполь в полноценную военно-логистическую базу с активным использованием железнодорожного сообщения и возобновлением работы порта для армейских нужд. Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.




Источник: https://cfts.org.ua/news/2025/08/25/okupanti_dodali_do_pereliku_portiv_vidkritikh_dlya_zakhodu_inozemnikh_suden_mariupol_ta_berdyansk_84019
