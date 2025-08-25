Россия ждет в Мариуполе и Бердянске иностранные суда: детали

Страна-агрессор добавила в перечень портов, открытых для захода иностранных судов Мариуполь и Бердянск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра транспортных стратегий.

Мариупольский порт. Фото: из открытых источников

"Распоряжение подписано премьер-министром страны-агрессора рф Михаилом Мишустиным. Это, как считают представители так называемой ДНР, позволит оккупантам активнее вывозить украденную продукцию с Донбасса и оккупированной части Запорожской области", — пишет ЦТС.

Основной номенклатурой груза Мариупольского порта является металл, уголь и зерно. В планах страны-агрессора рф активизировать вывоз из портов украденного в Украине зерна и угля, отмечает сайт.

Так, ранее сайт сообщал, что объем похищенных недр через Мариупольский порт в месяц составляет от 40 до 60 тысяч тонн. А через Бердянский порт в прошлом году незаконно вывезли более 300 тысяч тонн награбленного зерна.

"В Мариуполе активно начали расчищать фарватер (проход для судов – ред.). Готовятся. С учетом того, что на угольных причалах просто Гималаи (много старых отходов от металлургического производства – ред.), то скорее готовят канал для прохода судов большого дедвейта", — написал Андрющенко в Telegram.

