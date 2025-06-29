Судьба Мариуполя обречена: стало известно об основных целях Путина в уничтоженном городе

Россия окончательно трансформировала захваченный Мариуполь в полноценную военно-логистическую базу с активным использованием железнодорожного сообщения и возобновлением работы порта для армейских нужд. Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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По его словам, если раньше Мариуполь выполнял функцию транзитного транспортного узла – российские войска только проходили через город без длительного размещения – то сейчас ситуация кардинально изменилась. С территории Ростовской области в город переброшено большое количество военных подразделений, и теперь оккупанты развернули в Мариуполе основную тыловую инфраструктуру.

Центром этой базы стал металлургический завод имени Ильича, который, по словам Андрющенко, идеально подходит для укрытия техники и размещения личного состава.

Также Россия продолжает усиленную милитаризацию Мелитополя — еще одного стратегического города на юге Украины, который, хотя и меньше по размеру, имеет важное расположение и логистический потенциал.

"В Мариуполе уже функционирует железнодорожное сообщение, а порт активно готовят к использованию в интересах армии. Мелитополь готовят по тому же сценарию", — отметил Андрющенко.

Как уже писали "Комментарии", на третий год оккупации Мариуполя властям задали ряд неприятных вопросов, касающихся захвата города россиянами. В частности, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко спрашивает, как так получилось, что россияне бравым маршем прошли от Чонгара до Мариуполя за трое суток через все Приазовье?