В морской акватории Мариуполя началось движение: к чему готовятся оккупанты

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Кравцев Сергей
В Мариуполе российские захватчики начали расчищать морскую акваторию. С большой вероятностью они делают это, чтобы для прохода крупных судов или военных целей. Как передает портал "Комментарии", такое предположение высказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Порт в Мариуполе. Фото: Андрющенко Time
Также специалист не исключает, что расчистка фарватера может иметь отношение к военной навигации.
На видео, которое обнародовал Андрющенко, можно увидеть, как работают в море, на побережье, соответствующие средства. Рядом купаются люди.
Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире телеканала КИЕВ24 заявил, что украинское государство не оказывает достаточной поддержки жителям временно оккупированных территорий для их эвакуации.
По словам Андрющенко, в Мариуполе, одном из самых пострадавших городов на Донбассе, под контролем оккупантов осталась треть населения, большинство из которых погибло из-за отсутствия возможности уехать. Оставшиеся не получают помощи от государства, что существенно усложняет их выживание в сложных условиях.
Стоимость эвакуации одной семьи составляет около тысячи евро, которые в основном собирают волонтеры. В 2024 году только Центр Андрющенко эвакуировал 164 семьи из Мариуполя, организовывая их безопасность и перевозку через опасные зоны.