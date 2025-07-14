В морской акватории Мариуполя началось движение: к чему готовятся оккупанты

В Мариуполе российские захватчики начали расчищать морскую акваторию. С большой вероятностью они делают это, чтобы для прохода крупных судов или военных целей. Как передает портал "Комментарии", такое предположение высказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Порт в Мариуполе. Фото: Андрющенко Time

"В Мариуполе активно начали расчищать фарватер (проход для судов – ред.). Готовятся. С учетом того, что на угольных причалах просто Гималаи (много старых отходов от металлургического производства – ред.), то скорее готовят канал для прохода судов большого дедвейта", — написал Андрющенко в Telegram.

Также специалист не исключает, что расчистка фарватера может иметь отношение к военной навигации.

"С другой стороны, на фоне начала военной навигации — возможны варианты. Пока — наблюдаем", — отметил руководитель центра.

На видео, которое обнародовал Андрющенко, можно увидеть, как работают в море, на побережье, соответствующие средства. Рядом купаются люди.

Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире телеканала КИЕВ24 заявил, что украинское государство не оказывает достаточной поддержки жителям временно оккупированных территорий для их эвакуации.

По словам Андрющенко, в Мариуполе, одном из самых пострадавших городов на Донбассе, под контролем оккупантов осталась треть населения, большинство из которых погибло из-за отсутствия возможности уехать. Оставшиеся не получают помощи от государства, что существенно усложняет их выживание в сложных условиях.

Стоимость эвакуации одной семьи составляет около тысячи евро, которые в основном собирают волонтеры. В 2024 году только Центр Андрющенко эвакуировал 164 семьи из Мариуполя, организовывая их безопасность и перевозку через опасные зоны.



