Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире телеканала КИЕВ24 заявил, что украинское государство не оказывает достаточной поддержки жителям временно оккупированных территорий для их эвакуации.

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По словам Андрющенко, в Мариуполе, одном из самых пострадавших городов на Донбассе, под контролем оккупантов осталась треть населения, большинство из которых погибло из-за отсутствия возможности уехать. Оставшиеся не получают помощи от государства, что существенно усложняет их выживание в сложных условиях.

Стоимость эвакуации одной семьи составляет около тысячи евро, которые в основном собирают волонтеры. В 2024 году только Центр Андрющенко эвакуировал 164 семьи из Мариуполя, организовывая их безопасность и перевозку через опасные зоны.

Андрющенко подверг жесткой критике официальные обвинения в якобы нежелании жителей покидать оккупированные территории, назвав их попыткой переложить ответственность на людей, не имеющих достаточных ресурсов для выезда.

Следует отметить, что эвакуация из Мариуполя остается одной из самых крупных гуманитарных операций в условиях войны. После масштабных боевых действий 2022 года город был практически разрушен, а жители подверглись блокадам, что сделало невозможным их нормальный выезд. Волонтерские организации и международные партнеры постоянно работают над созданием безопасных коридоров, однако официальной государственной программы, системно поддерживающей эвакуацию, нет.

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