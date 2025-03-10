Россия заявила о захвате Константинополя: в DeepState показали карту

Населенный пункт Константинополь Донецкой области продолжает находиться под контролем Сил обороны Украины, несмотря на заявления минобороны РФ и российских пропагандистов о его якобы захвате. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового канала DeepState.

Наступление России. Фото из открытых источников

"Несмотря на заявления МО РФ и российских "военкоров", н.п. Константинополь до сих пор находится под контролем Сил обороны" – отмечают аналитики.

Специалисты DeepState также сообщают, что 9 марта российские оккупанты отправили в населенный пункт несколько боевых групп, которые проникли на северные, восточные и западные окраины села.

"Часть групп была уничтожена, какая-то часть до сих пор может скрываться в селе до того, как их обнаружат и уничтожат", – отмечают в DeepState.

В то же время в районе населенного пункта Улаклы враг продвинулся вперед и проводит перегруппировку и накопление личного состава для дальнейших штурмов на Константинополь.

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Также издание "Комментарии" сообщало – остановка американской военной помощи Украине больно ударит по тем украинским подразделениям, которые используют американскую бронетехнику — танки Abrams и боевые машины Bradley и Stryker. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider.

Издание отмечает, что Украина и так имела проблемы с ремонтом этих машин, а теперь без новых запчастей их будет невозможно восстановить после текущих неисправностей и боевых повреждений.



