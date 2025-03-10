Россия заявила о захвате Константинополя: в DeepState показали карту

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Кравцев Сергей
Населенный пункт Константинополь Донецкой области продолжает находиться под контролем Сил обороны Украины, несмотря на заявления минобороны РФ и российских пропагандистов о его якобы захвате. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового канала DeepState.
Наступление России. Фото из открытых источников
Специалисты DeepState также сообщают, что 9 марта российские оккупанты отправили в населенный пункт несколько боевых групп, которые проникли на северные, восточные и западные окраины села.
В то же время в районе населенного пункта Улаклы враг продвинулся вперед и проводит перегруппировку и накопление личного состава для дальнейших штурмов на Константинополь.
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Также издание "Комментарии" сообщало – остановка американской военной помощи Украине больно ударит по тем украинским подразделениям, которые используют американскую бронетехнику — танки Abrams и боевые машины Bradley и Stryker. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider.
Издание отмечает, что Украина и так имела проблемы с ремонтом этих машин, а теперь без новых запчастей их будет невозможно восстановить после текущих неисправностей и боевых повреждений.
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