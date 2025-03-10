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На Западе раскрыли первые серьезные потери Украины из-за приостановки помощи США

Business Insider пишет о том, что без запчастей из США Украина потеряет сотни единиц бронетехники

сегодня, 06:38
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Кравцев Сергей

Остановка американской военной помощи Украине больно ударит по тем украинским подразделениям, которые используют американскую бронетехнику — танки Abrams и боевые машины Bradley и Stryker. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider.

На Западе раскрыли первые серьезные потери Украины из-за приостановки помощи США

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Украина и так имела проблемы с ремонтом этих машин, а теперь без новых запчастей их будет невозможно восстановить после текущих неисправностей и боевых повреждений.

Нардеп Сергей Рахманин, который представляет парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отметил, что американская техника активно используется в Курской области.

"Некоторые (машины – ред.) повреждены, но остаются в рабочем состоянии. Однако ремонтировать их трудно, потому что США предоставили очень мало запчастей. Теперь их не будет вообще. Это означает, что, имея оборудование, мы не в состоянии использовать его из-за ограниченных возможностей технического обслуживания. Речь идет не о новых поставках, а о поддержке существующего оборудования", — рассказал он.

Как отмечает Business Insider, те же танки Abrams, которых США предоставили всего 31 единицу, оснащены мощным газотурбинным двигателем, который требует более тщательного обслуживания, чем в других танках.

Также в постоянном обслуживании нуждаются более 300 БМП Bradley, более 400 БТР Stryker и сотни других бронированных машин американского производства.

При этом США до сих пор придерживались достаточно жесткой политики, что существенный ремонт американской техники должен происходить на территории НАТО, например, в Польше. Но, если раньше это просто означало большую потерю времени, то теперь даже такой ремонт становится невозможным.

Отмечается, что, если США не возобновят поставки запчастей, или по крайней мере не позволят европейским странам покупать и отправлять эти запчасти в Украину, украинским военным придется "каннибализировать", то есть разбирать на запчасти одни машины, чтобы отремонтировать другие.

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Источник: https://www.businessinsider.com/ukraine-abrams-tank-problem-going-to-get-worse-trump-administration-2025-3
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